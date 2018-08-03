Mate10系列累计销量破1000万 半年5次更新实现逆增值

7月31日，华为发布了2018年上半年经营业绩。今年上半年，华为实现销售收入3257亿元人民币，同比增长15%；营业利润率14%。2018年《财富》世界500强榜单显示，华为的排名由83上升到72位。

其中，华为消费者业务表现亮眼。华为在半年业绩报告中提到，华为消费者业务凭借技术创新不断给消费者创造价值。

在华为集团2018年上半年经营业绩公布仅3天之后。8月3日上午，华为消费者业务召开业绩发布大会，详细公布了今年上半年终端业务的表现以及具体机型的销量数据。

发布会上，华为消费者业务CEO余承东宣布，今年上半年，华为智能手机全球发货量超过9500万台。市场研究机构IDC报告显示，2018年第二季度，华为智能手机市场份额提升至15.8%，超越苹果首次成为全球第二大智能手机厂商。

余承东表示，这是自华为消费者业务成立以来，最好的业绩表现，显示出公司业务正保持稳健快速增长。

其中，华为Mate 10系列全球出货量累计达1000万台，创华为Mate系列出货量同期新高。

热销背后，除了产品上市先期的强劲竞争力，与其后续不断通过系统软件更新升级带来的后续增值也分不开关系。

首发搭载麒麟970，内置NPU开创AI智慧手机先河；预装EMUI 8.0系统，让国产手机率先跨入安卓8.0大门，华为Mate 10系列从一开始就自带“光环”。而从今年3月份至今的近半年时间里，华为Mate 10系列获得了五次大更新，系统升级频率和力度，国内外罕见。在华为手机众多机型中，也绝对算得上超福利待遇。

今年3月，华为手机响应用户对于人脸识别潮流的呼声，为华为Mate 10系列新增了人脸识别功能；5月，华为Mate 10系列又加入了手持超级夜景功能，使其夜拍能力得到大幅度提升。6月，华为Mate 10系列又率先实现了GPU Turbo技术升级，图形运算效率大幅提升的同时，功耗明显降低。同月，华为Mate 10系列获得云电脑试商用。

7月16日，华为Mate 10/Mate 10 Pro正式迎来EMUI 8.1体验版申请，不仅迎来AI摄影大师、960fps超级慢动作视频两项重磅更新，同时新增3D人像光效、智慧图库等多项实用功能。在持久流畅、长续航等自身优势基础上，手机拍照性能和系统流畅性再次得到精进。

在EMUI 8.1更新之后，不少华为Mate 10系列用户纷纷第一时间在微博、花粉俱乐部论坛分享了使用感受，普遍对AI摄影大师、960fps超级慢动作视频印象深刻，对更新后的系统流畅度也赞誉有加。

众所周知，过往机型的系统升级频率和周期，直接影响到用户后续使用体验和价值。因为这不仅意味着更流畅、更省电，还能获得厂商最新技术研发带来的红利，以及更多意想不到的新玩法，同时也是一家手机厂商“用户至上”理念最直接的体现。不断的优化升级，不仅为华为Mate 10系列带来良好口碑，同时大大增加了粉丝的粘性。

但每一次升级适配都是一项大工程，耗时耗力。在产品迭代如此快的情况下，能够顺应用户需求和呼声，保持如此高强度的升级频率，华为Mate 10系列为所有安卓旗舰树立了标杆，同时再一次展现了华为手机强大的软实力。

在同期发布的竞品都在不断折价贬值的情况下，华为Mate 10系列则通过系统升级红利实现了产品保值和体验增值，性价比凸显，再一次验证了华为手机“Mate一路相伴，体验持续提升”的承诺。口碑使然，获得如此销量，也就理所应当了。所以，对于打算入手3000元-4000元价位新机，看重产品品质的消费者来说，华为Mate 10系列依然可被列作首选之一。

据IDC、Canalys、SA、Counterpoint四大市场研究机构排名显示，华为手机全球智能手机出货量2018年第二季度超过苹果，首次跻身前二，成为全球第二大智能手机厂商。随着未来更多“Mate”的到来，华为手机的终极目标还会远吗？