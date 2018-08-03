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华为消费者业务上半年业绩:Mate 10系列销量超千万台

华为消费者业务上半年业绩:Mate 10系列销量超千万台
2018年08月03日 15:00 新浪手机
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　　新浪数码讯 8月3日下午消息，华为消费者业务公布了2018年上半年业绩，其智能手机出货量达到9500万台，其中HUAWEI Mate 10系列手机全球发货量突破1000万台。

　　华为消费者业务的业绩报告显示，2018年上半年，HUAWEI Mate 10系列手机全球发货量突破1000万台，HUAWEI P20系列手机上市四个月全球出货量突破900万台。这个数据对于华为手机来说算得上是一份不错的答卷。

　　HUAWEI Mate系列和P系列手机均为华为旗下的旗舰手机产品，其中Mate系列主打商务，P系列主打外观与拍照。Mate 10系列是华为去年下半年推出的新品，该系列分为两款产品：Mate 10和Mate 10 Pro，二者最大区别在于屏幕大小、材质以及指纹识别的位置。

华为Mate 10系列手机华为Mate 10系列手机

　　华为Mate 10系列两款手机均采用双面玻璃设计，同时在机身背部引入“赛车纹”元素，让这款手机在众多旗舰产品中辨识度颇高。除此以外，华为为该系列手机配备了麒麟970芯片，该芯片内置独立的NPU计算单元，专门负责人工智能的计算。

　　在外观重新设计，性能进一步提升之后，Mate 10系列手机的出货量截止2018年上半年达到了1000万台。

　　在Mate 10系列之后，华为P20系列手机上市4个月也取得了不错的成绩。该系列手机和Mate 10一样搭载麒麟970处理器，主要卖点放在外观和拍照。其中P20 Pro是全球首款采用三颗摄像头的手机，能实现三倍光学变焦和五倍无损变焦，并在DxOMark手机拍照排行榜中位居第一。

P20 Pro在后置镜头上有所创新P20 Pro在后置镜头上有所创新

　　华为的这两款旗舰手机在发布之初都颇具看点，比如Mate 10系列的人工智能芯片和P20 Pro的后置三摄，再加上华为对欧洲市场的重视，使得今年上半年两款旗舰手机销量有所提升。

　　旗舰手机从来不是一个品牌的销量担当，按照以往的经验，真正走量产品应该是品牌旗下的中端手机。今年上半年华为一共推出三款nova手机，分别是nova 3e、nova 3和nova 3i，并签约易烊千玺为nova 3代言。不过华为并没有公布nova系列的销量，仅在报告中指出该系列出货量同比增长60%。

nova 3邀请易烊千玺做代言人nova 3邀请易烊千玺做代言人

　　除了HUAWEI手机，华为旗下还拥有荣耀子品牌。根据此前市场分析公司Canalys的数据，在2018年第二季度中国智能手机市场，华为出货量排名第一，其中荣耀品牌的出货量在整个华为手机中占到了55%，Canalys认为荣耀甚至已经可以和HUAWEI品牌形成竞争。

　　在华为公布的业绩报告中，荣耀10手机上市2个月全球销量突破300万台。

　　根据市场研究机构IDC的数据，2018年第二季度，华为智能手机全球市场的额升至15.8%，成为全球第二大智能手机厂商。其消费者业务CEO余承东表示“这是自华为消费者业务成立以来最好的业绩表现”。

　　新浪点评：

　　HUAWEI Mate 10系列销量超过1000万台，对于单品手机来说这个成绩已经颇为难得。而之所以能有这样的数字，一方面是因为该系列手机确实在外观设计和处理器芯片上有所创新，另一方面Mate 10系列的售价覆盖了3000元到5000元的市场。就目前来说，售价超过3500元的国产旗舰机并不多，这就导致Mate 10系列成为看重这个价位手机的消费的首选。（苏航）

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