苹果市值达万亿美元 库克：是里程碑但不是成功标志

苹果市值突破1万亿美元

新浪手机讯 8月3日上午消息，苹果公司CEO库克（Tim Cook）在本周四发表评论，称该公司市值突破1万亿美元是一个“里程碑”，但不能作为衡量公司是否成功的关键标志。

苹果公司是第一家公开上市的美国公司，它的市值在今天早些时候突破了1万亿美元的门槛，当时它的股价达到了207.05美元。此前有估计这个数字为203.45美元，但苹果在周三的季度报告中将其股票数量调整为48亿的规模，目标价格定位略高于207美元。截止收盘时，苹果公司的股票价格徘徊在207.39美元。

在给路透社的一份内部信件中，库克态度表现的很谦虚，他承认了苹果公司市值突破1万亿美元的成就，并指出这是一个“重要的里程碑”，其中“有很多值得骄傲的地方”，但苹果不会把注意力放在这件事情上。

“财务回报仅仅是苹果公司创新的结果，我们始终把产品和客户放在第一位，并始终坚持我们的价值观。”库克说。

这个观点并不新鲜，库克一直坚持苹果公司的成就归功于其首先将产品和客户放在首位的核心价值观。最近，他把社会规则和用户隐私联系起来，称苹果公司的道德准则不允许他们把用户转化为产品。

库克是在史蒂夫乔布斯去世后接手苹果公司的，乔布斯将苹果公司从破产的边缘挽回，并走向成功。乔布斯的最高成就“iPhone”于2007年首次亮相，并成为主要收入来源。

“史蒂夫始终坚信，人类的创造力可以解决任何问题和挑战——而那些疯狂到认为自己可以改变世界的人，正是这样做的人。”库克写道，“就像史蒂夫所做的那样，我们都应该期待苹果的光明未来和我们正在共同做出的伟大工作。”（晨光）

附录蒂姆库克内部信：

至团队，

今天，Apple有了全新的里程碑！在我们的207.39美元收盘价之后，Apple在成为股票市场首个创下1万亿美元的公司。虽然我们在这项成就中有很多值得骄傲的事情，但这并不是衡量我们成功的最重要因素。Apple始终将产品和客户放在第一位，忠于我们的价值观。

因为你的加入，让Apple变得伟大，我们的成功归功于你辛勤的工作，奉献精神和热情。也许我为你做的事微不足道，但能与你一起并肩工作是我一生的荣幸。

我发自内心的感谢你们的辛勤付出，是因为你们的熬夜加班和出差使我们的工作更完美。

借此机会也要感谢感谢我们的用户，我们的供应商和合作伙伴，还有Apple开发者社区，我们的同事以及所有加入这家公司的人。

史蒂夫·乔布斯创立了苹果公司的信念是，人类创造力的力量可以解决最大的挑战

——那些疯狂到认为自己可以改变世界的人就是那些这样做的人。当今世界，我们的使命比以往任何时候都更加重要。我们的产品不仅创造了惊喜，还使全球各地的人们的生活更精彩

正如史蒂夫·乔布斯曾在许多这样的时刻所做的那样，我们都应当期待苹果更辉煌的未来，期待我们将继续携手共进的伟大事业。

Tim Cook