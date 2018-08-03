谷歌Pixel 3 XL现身Geekbench：骁龙845/4GB RAM

作为每年安卓的参考机，谷歌的“亲儿子”系列将迎来Pixel 3 XL新机。关于该机的外观，我们之前进行过报道，显示该机采用了刘海屏设计。

8月3日消息，跑分网站Geekbench出现了代号为Google Pixel 3 XL的机型，不出意外的话，应该就是谷歌Pixel 3 XL。

根据Geekbench的跑分显示，这款机型的单核跑分为2426，多核跑分为8355，搭载高通骁龙芯片（845），配备4GB内存，运行Android P。

在如今的2018年，三星的Galaxy Note 9都使用上了6GB内存，Pixel 3 XL的4GB内存显得有些过时。

渲染图

综合目前掌握的线索，Pixel 3 XL代号“blueline（蓝鳍鱼）”，或搭载一块6.2英寸19：9的刘海屏，小号的Pixel 3则代号crosshatch（十字线鱼），5.4寸16：9的传统设计，不过屏占比就比较低了，两款手机不出意外都将集成骁龙845芯片，并有望首次支持无线充电。

至于该机的发布时间，结合谷歌之前发布Pixel手机的时间来看，应该还是会在10月中下旬。