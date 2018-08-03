新浪手机> 新机曝光 > 正文

三星提前晒出Note 9：S Pen手写笔抢眼

三星提前晒出Note 9：S Pen手写笔抢眼
2018年08月03日 09:00 快科技2018
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　8月9日，三星正式发布新旗舰Note 9，作为今年阻击新iPhone的力作，他们也是做了一些准备的，不过想要抵挡后者大屏+双卡的操作，还真是有些难。

　　现在，三星新西兰官网已经出现了Note 9预约页面，其中还直接给出了它的外形宣传照，同时配以“Say hello to super power”的宣传口号，这意味着Note9和全新S-Pen手写笔，将带来更加强大的功能体现。

　　不得不说，Note 9今年标配的S Pen手写笔，从颜色上还是很靓的，功能上也是会比前代丰富很多（加入蓝牙功能），比如直接操控音乐等。

　　至于Note 9国行发布时间，将会在8月15日，这样一来应该会赶上8月24日的全球同步发售时间。据说今年起步是128GB存储，售价约6300元起。

　　根据目前曝光的信息，三星Galaxy Note 9将采用全视曲面屏，搭载高通骁龙845处理器（部分版本搭载的是Exynos 9810处理器），最高配备6GB或8GB内存，支持无线充电，保留3.5mm耳机孔，双后置摄像头位置应该和S9+的相同，内置4000mAh容量电池。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有