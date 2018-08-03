三星提前晒出Note 9：S Pen手写笔抢眼

8月9日，三星正式发布新旗舰Note 9，作为今年阻击新iPhone的力作，他们也是做了一些准备的，不过想要抵挡后者大屏+双卡的操作，还真是有些难。

现在，三星新西兰官网已经出现了Note 9预约页面，其中还直接给出了它的外形宣传照，同时配以“Say hello to super power”的宣传口号，这意味着Note9和全新S-Pen手写笔，将带来更加强大的功能体现。

不得不说，Note 9今年标配的S Pen手写笔，从颜色上还是很靓的，功能上也是会比前代丰富很多（加入蓝牙功能），比如直接操控音乐等。

至于Note 9国行发布时间，将会在8月15日，这样一来应该会赶上8月24日的全球同步发售时间。据说今年起步是128GB存储，售价约6300元起。

根据目前曝光的信息，三星Galaxy Note 9将采用全视曲面屏，搭载高通骁龙845处理器（部分版本搭载的是Exynos 9810处理器），最高配备6GB或8GB内存，支持无线充电，保留3.5mm耳机孔，双后置摄像头位置应该和S9+的相同，内置4000mAh容量电池。