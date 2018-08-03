黑莓印度发新品：大电池全触屏 但价格一点也不便宜

新浪手机讯 8月2日上午消息，黑莓联合印度制造商Optiemus发布Evolve（汉语：进化）系列新款智能手机，分别为Evolve和Evolve X，这两款手机都配备双摄像头和4000毫安大容量电池，并运行安卓8.1操作系统，集成了黑莓DTEK安全平台。

黑莓Evolve和黑莓Evolve X发布会

配置方面，黑莓Evolve X搭载高通骁龙660八核处理器，主频为2.2GHz，运行内存为6GB，拥有64GB储存空间，支持microSD扩展，最大扩展容量为256GB。Evolve X采用18：9的5.99英寸IPS显示屏。

值得注意的是，这款手机是黑莓被TCL收购以来第一款没有QWERTY键盘的安卓手机，指纹识别在手机背部。该手机后置1200万和1300万双摄像头，前置为一颗1600万像素摄像头。Evolve X是通过Type-C口进行充电，同时支持成QC3.0以及PD快充协议，并支持无线充电。

黑莓Evolve X

黑莓Evolve X

黑莓Evolve X

黑莓Evolve X

同时发布的还有黑莓Evolve，属于Evolve X的低配版本。搭载高通骁龙450芯片，最高主频为1.8GHz，4+64GB配置，并支持扩展。后置为双1300万摄像头的搭配，但有趣的是，发布会上，黑莓强调这款机型支持HDR功能，但在Evolve X上没有提到这一点，前置和Evolve X相同，是一颗1600万像素的摄像头。

黑莓Evolve

黑莓Evolve

售价方面，Evolve X的价格为34990卢比，约合人民币3487元，Evolve售价为2490元人民币，并在印度亚马逊首发，Evolve X最先在八月底发售，并享有现金返还的优惠，而Evolve则在九月中旬正式发售。

新浪点评：

从手机的配置到外形上，说是黑莓发售了新款手机，倒不如说是发布了贴着黑莓标牌的手机。它们摒弃了全键盘商务风的血统，保留下来的是黑莓的安全体系和相对高昂的售价。这两款机型外从外观上看，并不是很出色，总体来说性价比不高，可能目标群体除了企业外，只剩下那些拥有极高信仰的黑莓粉丝了吧。（晨光）