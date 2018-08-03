新浪手机> 新机曝光 > 正文

黑莓印度发新品：大电池全触屏 但价格一点也不便宜

黑莓印度发新品：大电池全触屏 但价格一点也不便宜
2018年08月03日 08:47 新浪手机
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　新浪手机讯 8月2日上午消息，黑莓联合印度制造商Optiemus发布Evolve（汉语：进化）系列新款智能手机，分别为Evolve和Evolve X，这两款手机都配备双摄像头和4000毫安大容量电池，并运行安卓8.1操作系统，集成了黑莓DTEK安全平台。

黑莓Evolve和黑莓Evolve X发布会黑莓Evolve和黑莓Evolve X发布会

　　配置方面，黑莓Evolve X搭载高通骁龙660八核处理器，主频为2.2GHz，运行内存为6GB，拥有64GB储存空间，支持microSD扩展，最大扩展容量为256GB。Evolve X采用18：9的5.99英寸IPS显示屏。

　　值得注意的是，这款手机是黑莓被TCL收购以来第一款没有QWERTY键盘的安卓手机，指纹识别在手机背部。该手机后置1200万和1300万双摄像头，前置为一颗1600万像素摄像头。Evolve X是通过Type-C口进行充电，同时支持成QC3.0以及PD快充协议，并支持无线充电。

黑莓Evolve X黑莓Evolve X
黑莓Evolve X黑莓Evolve X
黑莓Evolve X黑莓Evolve X
黑莓Evolve X黑莓Evolve X

　　同时发布的还有黑莓Evolve，属于Evolve X的低配版本。搭载高通骁龙450芯片，最高主频为1.8GHz，4+64GB配置，并支持扩展。后置为双1300万摄像头的搭配，但有趣的是，发布会上，黑莓强调这款机型支持HDR功能，但在Evolve X上没有提到这一点，前置和Evolve X相同，是一颗1600万像素的摄像头。

黑莓Evolve黑莓Evolve
黑莓Evolve黑莓Evolve

　　售价方面，Evolve X的价格为34990卢比，约合人民币3487元，Evolve售价为2490元人民币，并在印度亚马逊首发，Evolve X最先在八月底发售，并享有现金返还的优惠，而Evolve则在九月中旬正式发售。

　　新浪点评：

　　从手机的配置到外形上，说是黑莓发售了新款手机，倒不如说是发布了贴着黑莓标牌的手机。它们摒弃了全键盘商务风的血统，保留下来的是黑莓的安全体系和相对高昂的售价。这两款机型外从外观上看，并不是很出色，总体来说性价比不高，可能目标群体除了企业外，只剩下那些拥有极高信仰的黑莓粉丝了吧。（晨光）

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有