微软Surface Phone新设备曝光：拟真书本

扁平化或者Metro平面化设计并没有给微软带来真正的好处，对于苹果用户来说也是过渡了很长时间，此前iOS拟真的风格仍让人印象深刻。微软此前有一款平板电脑设备Courier，其用户界面使用了干净的笔/纸/剪贴簿风格。

现在微软Surface双铰链设备的一项新专利表明，这些“陈旧”的想法可能正在卷土重来。

该专利标题为Navigational Aid for a Hinged Device via Semantic Abstracti（通过语义抽象为铰接设备提供导航帮助），于2017年1月申请，该专利建议处理文件能够易于像书本一样导航，并且铰链中的传感器可以允许用户通过合上设备部分的“页面”，类似于合上书籍以快速翻页。

摘要写道：