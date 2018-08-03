微软Surface Phone新设备曝光：拟真书本

扁平化或者Metro平面化设计并没有给微软带来真正的好处，对于苹果用户来说也是过渡了很长时间，此前iOS拟真的风格仍让人印象深刻。微软此前有一款平板电脑设备Courier，其用户界面使用了干净的笔/纸/剪贴簿风格。
现在微软Surface双铰链设备的一项新专利表明，这些“陈旧”的想法可能正在卷土重来。
该专利标题为Navigational Aid for a Hinged Device via Semantic Abstracti（通过语义抽象为铰接设备提供导航帮助），于2017年1月申请，该专利建议处理文件能够易于像书本一样导航，并且铰链中的传感器可以允许用户通过合上设备部分的“页面”，类似于合上书籍以快速翻页。
摘要写道：
描述了通过语义抽象对铰接设备进行导航辅助的技术。通常，本文描述的技术在用户浏览内容（例如电子文档中用户生成的内容）时改善用户体验。例如，这里描述的技术在语义上抽象地编写电子文档中的创作内容以提供抽象内容。在实现中，抽象内容包括抽象页面，每个抽象页面显示所创作内容的不同部分。当用户扫描电子文档而不是逐页扫描时，本文描述的技术反而通过抽象页面的显示导航。另外，不同显示器之间的铰链可以用作输入机制，以控制在抽象页面中导航的速度，以允许用户更容易地定位所创作的内容的特定部分。
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