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我们在拼多多买了魅族手机 花了3小时才证明它假在哪

我们在拼多多买了魅族手机 花了3小时才证明它假在哪
2018年08月03日 07:48 新浪科技综合
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　　生活在一二线城市，活跃在网络上的我们可能永远不会是拼多多的用户，但随着成功IPO之后，拼多多成为了全民热议的焦点，平台上“假货”“山寨”等乱象也随着上市在互联网上不断放大。

　　在好奇心的驱使下，笔者在手机品类随便搜索一下就能发现不少VDVD、黑魅族、vivi、vjvj、OPO、VOTO等山寨品牌。几百元的售价，就能买到全面屏、6+128G内存、十核CPU的手机？虽然骗不过我们，但对于接触网络不多的五六线乡镇群众，打文字擦边球的品牌名，虚假夸大的配置无法鉴别，很容易就掉进购买陷阱中。

　　为了更好的了解这个自称“三亿人都在用的购物APP”，我们是不是应该买一台手机来看看究竟如何？话不多说，先下单。

　　先不说这极具乡土气息的商品页，光看着品牌就让人感到天雷滚滚，“黑魅族”、“R11”，品牌山寨魅族，型号山寨OPPO？产品图也是类似于三星以及魅族的结合体，再看看配置，曲面屏、6+128存储、2K屏幕、十核心cpu只要498！看销量已经有五百多位勇士入手了，这样一台“四不像”手机，下单之后我们编辑部竟然还有点小期待。

　　第二天快递小哥就送上门来了，打开后还发现还送了个山寨移动电源，不过让人好奇的是包装上并没有任何的品牌标识，先拆开再说。

　　机器上手后发现，这不太对啊，说好的双曲面屏幕呢？说好的超高屏占比呢？就连前置摄像头的位置都跟商品页不一致，这也太不走心了吧，唯一能跟魅族搭上关系的也只有底下那颗腰圆键了。

　　同样翻到背面，整体做工极为粗糙，且依然没有任何的品牌标识，进网许可也是假标签。

　　在这不得不佩服商家的聪明才智，你说我那是山寨机，可我卖的手机根本就没有任何品牌标识，你说我山寨谁了啊？

　　再看看机身细节，这台机器告诉了我们什么是“表面双摄”，只要仔细一看其中一个摄像头是由塑料伪装的。。。再次给商家的聪明才智鼓个掌。

　　同样目前许多单扬声器手机为了美观都会对称开孔，但我们手上这台竟然只是在表面印上了扬声器孔而已，这让小编也是迫不及待赶快开机看看。

　　凭着多年搞机经验，点亮屏幕的一瞬间就发现这是一款非全贴合的TFT屏幕啊，分辨率有2K打死我也是不信的，马上下载个安兔兔看看先。

　　打开安兔兔的那一刻小编心里是很复杂的，如果普通人看到了显示的MTK X25十核处理器、2K分辨率、6+128G肯定会认为自己买的真值，事情远没有你想的那么简单。

　　但仔细分辨就不难看出这是修改后的山寨特别版，版本还停留在V4，目前最新的安兔兔都V7了好吗！

　　为了了解它的真实硬件参数，笔者果断卸载此版本再从安兔兔官网下载最新版本安装，此时神奇的事出现了，即使安装了最新正版安兔兔，但只要打开软件后依旧是之前已经卸载的山寨版本。这是什么操作？详情可以点击下方视频了解下。

　　其实原理也不复杂，其机器已经内置了山寨修改版安兔兔，无论是安装什么版本最终都会被系统自动替换成修改版。

　　这样我们只能用一些不那么热门的测试软件来看参数了，在CPU-Z中我们能看处理器依然是MTK X25，难道这台手机真如此良心？

　　事实证明少年你想多了，下方显示的CPU只有四核心，根本不可能是X25。

　　终于我们在AIDA64中找到了答案，这台手机采用的是MTK 6737处理器，这本来就是两年前的低端处理器，对于目前而言性能更是十分弱鸡。

分辨率自然也不可能是2K，而仅是540*960的”上古“分辨率。分辨率自然也不可能是2K，而仅是540*960的”上古“分辨率。

　　前后摄像头像素也从商品页上的1600万缩水到仅有190万，别谈什么大光圈背景虚化，隔壁小学生手上带视频通话功能的电话手表像素都比它高！

　　对于其6+128G的存储也是让笔者长眼了，由于其修改了底层信息，无论在手机上和电脑上都显示内存为128GB，可当笔者往里面拷贝了仅10GB文件后。。。

由此可见其内存仅为16GB。由此可见其内存仅为16GB。

　　对于这样一台彻头彻尾小手工作坊出品的山寨机，笔者也很好奇其他人购买后的体验。

　　先不管商家是否存在刷单及刷好评的行为，从评论上还是能看出不少用户到手后还是能辨别这是山寨机，购买原因很大程度是受到低价诱惑以及虚假宣传。

　　或许有人会说，并不是所有人都能买得起苹果、华为等产品，难道他们就不能买拼多多上这些便宜的手机用了吗？但在笔者看来，且不说在这个价位上已经有魅蓝、红米等不少正规品牌产品可以选择，也不能将这些连基本安全性都不能保证的山寨产品销售给消费者。

　　除了手机品类，家电、日用也同样是假货山寨的重灾区，平台上”小米新品“、”超熊洗衣液“等产品的泛滥，作为一个自称三亿人都在使用的购物网站，不应该成为假货山寨的温床。

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