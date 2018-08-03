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消息称小米MIX 3将于9月15日发布 没有下巴

消息称小米MIX 3将于9月15日发布 没有下巴
2018年08月03日 07:22 IT之家
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　　OPPO Find X和vivo NEX的发布给了小米不少压力，虽然仍在抢购的小米8是一款极具性价比的产品，但由于“过分”的模仿iPhone X，不少网友认为小米“不思进取”。

　　这时候，作为全面屏手机始祖的小米MIX就得扛起小米创新的大旗了。

　　此前外媒Gizmochina报道，在中国的一些小米手机用户的MIUI 10系统中，用户惊讶地发现系统中出现了两个图片，虽然没有提到小米MIX 3的描述，但是从外观设计来看，这款手机不同于此前的小米手机，其轮廓显示，手机屏幕占比有了很大提高。

　　目前种种消息显示，小米MIX 3将“砍掉下巴”，如果消息属实，这也意味着小米在下一代MIX上将采用COP封装工艺，首款采用COP封装的安卓手机是OPPO Find X。

　　日前外媒androidpure放出了一张疑似小米MIX 3的宣传海报（无法确保消息真实性），海报显示该机将于今年的9月15日发布。

　　首款MIX 手机发布于2016年的10月份，按照半年更新的频率，小米将在今年下半年推出MIX 3手机。

IT之家无法确认上图的真实性▲IT之家无法确认上图的真实性▲
小米全面屏MIX 3
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