康宁宣布全球首款第六代大猩猩玻璃手机:OPPO新旗舰

新浪手机讯 8月2日晚间消息，特殊玻璃和陶瓷材料制造商康宁在微博公布，OPPO最新旗舰手机将成为全球首款配备第六代“大猩猩玻璃”的设备。同时他还透露，该机计划在未来几周内发布。

康宁官方宣布OPPO将成为首款使用六代大猩猩玻璃的手机品牌

康宁在官方微博中表示，第六代“大猩猩玻璃”是迄今为止最耐用的玻璃盖板，而OPPO的最新旗舰将成为首款配备康宁第六代“大猩猩玻璃”的智能手机。

据了解，康宁第六代“大猩猩玻璃”的设计重点在于使其能承受多次的坠地伤害。而为了达成这个目标，康宁开发出一种全新材料应对坠地伤害。根据实验室中的数据显示，第六代“大猩猩玻璃”从1米高度坠落到坚硬表面上15次仍可保持完好，与第五代产品相比多出一倍有余。

而OPPO已与康宁合作多次，此前OPPO推出的Find X和R15手机均采用了康宁第五代“大猩猩玻璃”。此次康宁微博中所指的OPPO新旗舰或许就是多次曝光OPPO R17。

根据此前曝光消息，OPPO R17将采用水滴异形屏，屏幕顶端的切口类似于水滴的形状，除此以外，该机或将搭载高通骁龙710处理器，并引入类似OPPO Find X的“叠层流光点彩工艺”渐变色设计。（苏航）