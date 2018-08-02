黑莓Evolve/Evolve X全面屏手机发布：约2490元起

IT之家8月2日消息 黑莓的印度授权商Optiemus Infracom今天在印度正式推出了黑莓Evolve和Evolve X新机，跟传闻的一样，两者都是全触控设备，也就是黑莓标志性的实体键盘没了。手机都配备4000mAh电池，支持Quick Charge 3.0和无线充电。此外，人脸解锁和18：9全面屏也首次在黑莓智能手机上亮相。

▲图自crackberry

在规格方面，除了处理器，相机之外，黑莓Evolve和Evolve X非常接近。Evolve具有4GB RAM和64GB存储空间，搭载骁龙450，而Evolve X则装载了6GB RAM和64GB存储空间和骁龙660。在相机部分，Evolve采用RGB +单色传感器，而Evolve X将采用长焦镜头。因此，虽然两者都提供双摄像头，但还是有点不同。

具体配置如下表：

黑莓Evolve的定为24，990印度卢比（约合人民币2490元），将在8月下旬开卖，而Evolve X定价为34，990印度卢比（约合人民币3487元），将在下月上市。Optiemus还打造了一款黑莓品牌的无线充电器，作为首批可用的配件之一。