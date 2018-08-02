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听到跑车的声音 Find X兰博基尼版开启预约

听到跑车的声音 Find X兰博基尼版开启预约
2018年08月02日 15:39 中关村在线
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　　OPPO Find X发布会后，相信让大家比较意外的就是OPPO与兰博基尼汽车跨界合作的彩蛋。与速度结合的最佳方式就是“以快制快”，35分将手机电池充满的SuperVOOC技术，无疑给Find X兰博基尼版贴上了超级跑车的符号。同时为了进一步凸显跑车的基因，兰博基尼定制版的Find X还借鉴了诸多超跑上的经典设计元素。

　　不同于Find X标准版，兰博基尼版搭载SuperVOOC超级闪充，背盖增加碳纤维纹理，将标配OPPO O-Free兰博基尼定制款耳机，系统UI主题的也进行细致化的定制。8月10日10：00，OPPO Find X兰博基尼版将正式开售，价格9999元。

　　众所周知，兰博基尼汽车是世界顶级跑车中最出色的品牌之一，推出过一款又一款的让人咋舌的超级跑车。兰博基尼汽车应该是每个男人心中的梦想之车，尤其是“大牛”从身边路过时候响彻街道的轰鸣声，总让人有种肾上腺激素极具上涌的感受。

　　“超跑要是没裹个碳纤维的，都不敢拿出手”，碳纤维已经成为超级跑车的标配。兰博基尼汽车更是推出过使用全碳纤维车体结构的超跑Terzo Millennio，OPPO Find X兰博基尼版自然不会缺失这样有代表性的原色。Find X采用兰博基尼跑车中的碳纤维纹理，与Find X的玻璃材质相融合。

　　此外，最醒目的还有在手机机身上的兰博基尼汽车LOGO，以特殊工艺实现悬浮立体效果，无论从什么角度观看，它都像是浮在表面。

　　OPPO Find X超级闪充版和兰博基尼版，在原有的VOOC闪充基础上，将快充再次创新迭代。OPPO Find X兰博基尼特别版内置3400mAh（双1700mAh）的电池，从0到100%充电，SuperVOOC只需要35分钟。

　　与兰博基尼汽车合作不仅限于授权OPPO在智能手机等产品上使用其全新材质。此外，双方将围绕车联网、AI和AR技术开展前沿技术研究。

　　“充电5分钟通话2小时”的VOOC闪充技术，直到现在很多人依然记忆犹新。在行业普遍采用高电压低电流快充方案的情况下，OPPO开创性的采用了低电压大电流的方案，不仅解决了充电速度慢的用户痛点，而且在用户玩手机时也能享受到VOOC闪充带来的极速充电体验。

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