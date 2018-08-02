余承东8.18前再会张近东 亲自助阵华为手机节

8月1日，“华为手机节“和“苏宁易购818发烧购物节”正式拉开帷幕，同日，华为消费者业务CEO余承东与苏宁控股董事长张近东在南京苏宁总部再度会晤，双方就新目标、新渠道、新思路进行了深入交流，标志着华为手机与苏宁全方位战略合作的进一步升级。

余承东与张近东在苏宁总部会晤

去年8月，余承东曾率领高管团队到访苏宁总部，双方达成了“2018-2020三年销售300亿”的战略目标。一年以来，华为品牌在苏宁全品类销售额远超预期。双方均表示，按照华为手机目前的发展势头，未来将取得更好的战绩，因此在原有的战略目标上再度升级，达成3年500亿的新目标。

来自IDC的最新数据显示，二季度华为手机全球出货总量达5400万部，同比增54%，超过苹果，成为全球第二大智能手机厂商。多年以来，华为手机与苏宁始终保持深度的战略合作，在低迷的国内手机市场中，双方都实现快速增长。

一年一度高层会晤 三年目标有望提前达成

华为手机与苏宁一直保持着深度的战略合作，因此余承东与张近东的会晤备受各方关注，此次会晤双方就深化渠道布局、精准营销、提升消费者体验等议题进行了深入交流。

余承东参观苏宁南京新街口云店极物店

去年8月，基于对市场趋势和消费者需求变化的预测，双方签署“苏宁-华为 2018年-2020年战略销售目标”，制定了三年苏宁将销售华为品牌旗下产品300亿元的重要战略目标，一年以来，双方整合优势资源，从产品、渠道、服务深化合作，实现共同成长，华为品牌在苏宁全品类销售额远超预期。

华为手机立足苏宁线上线下优势，实现双线融合的作战能力进一步探索和提升，硕果累累：线上“华为苏宁官方旗舰店”上线并实现跨越式增长，同时双方“天猫商城”自建旗舰店的合作不断深入；线下匹配华为手机正在实施的体验店建设，依托苏宁易购的布局和覆盖，双方联手在T4以下城市精耕细作；与此同时，双方进一步强化数据分析和消费者需求的挖掘，加强手机产品线的同时，PC、平板、手表、手环等全系列产品在苏宁发力。

双方战略合作成效显著。在418、618等大促节点，华为手机始终保持着销售额的高速增长。今年上半年以来，华为以线下销量第一的绝对优势，成为苏宁渠道增速最快的品牌。

战略合作再升级 8.18联合营销迈入新阶段

一年一度的余承东与张近东会晤，每年都选在8月这一重要时间节点，二人亲自助阵，为“华为手机节”和“苏宁易购818发烧购物节”的“开门红“再添一把火，活动力度之大，投入资源之强，都远超以往，推动双方战略合作再度升级。

一直以来，华为手机与苏宁易购的联合营销不断创新，已成为厂商与电商平台合作的成功案例。此次华为手机将与苏宁易购818期间的“燃客嘉年华”、“发烧夜”和“超燃星球”三大重磅品牌营销活动全面合作，一方面凸显双方的强大渠道优势，另一方面也提升了苏宁易购与华为手机在全渠道融合的行业变革趋势下的领先优势。依托华为手机在技术上的不懈努力和持续创新，让消费者真正感受到科技带来美好生活。

今夏爆款nova 3领衔 新品nova3i开启预售

就在余承东到访苏宁总部当天，今年的818开门红正式打响。“苏宁易购818发烧购物节”期间，华为nova 3 6+64/6+128版持续热销，新品nova3i 8月1日开启预售，8月10日将正式开售。

除此之外，华为P20系列、Mate10系列等众多华为手机的爆款都在苏宁818期间准备充足的货源，新鲜的互动玩法、超值的购机优惠，更多的惊喜正在陆续推出。 同时，8月10日还将迎来苏宁华为品牌日，届时“花粉”们将在苏宁818彻底“燃”起来。今年818更精彩，苏宁和华为手机再度联手，一起为好产品和好服务“发烧”。