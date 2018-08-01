新浪手机> 新机曝光 > 正文

超苹果 一加获印度高端手机市场份额第一

超苹果 一加获印度高端手机市场份额第一
2018年08月01日 10:20 中关村在线
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　知名市场调研机构Counterpoint Research近日发布2018年第二季度印度智能手机市场研究报告。根据CounterPoint Q2销量数据统计结果显示， 一加在印度2018年Q2季度3万卢比以上价位段（约合3000人民币以上）高端手机市场占有率勇夺第一，占比40%（其中一加5T占比10%，一加6占比30%），超越三星和苹果，成为印度高端手机市场销量最好的智能手机品牌。此外，一加在Q2销量增长高达284%，是增长速度最快的智能手机品牌。

一加获2018年Q2印度高端手机市场份额第一一加获2018年Q2印度高端手机市场份额第一
2017Q2至2018Q2印度高端手机市场份额走势图2017Q2至2018Q2印度高端手机市场份额走势图

　　一加能取得这样的成绩并非偶然，而是得益于其数年如一日坚持的精品策略。一加坚持只做安卓旗舰机，今年5月份发布的全速旗舰一加6就是这样一款产品，也正是它助力一加在上季度再进一步，一举登顶印度高端手机市场。

全速旗舰一加6全速旗舰一加6

　　一加6在印度开售当天仅10分钟销售额就突破10亿卢比（约1亿人民币），成为印度亚马逊史上单日销售额最高的手机产品。一加6发布后在印度班加罗尔举行的Pop-up现场，数千人冒雨排队体验、购买，足见这款全速旗舰的魅力。一加6在全球市场表现也十分亮眼，开售后仅22天总销量就突破了百万台。

印度班加罗尔一加6线下Pop-up闪店活动印度班加罗尔一加6线下Pop-up闪店活动

　　一加6目前在印度亚马逊上评分高达4.4分，与三星Note 8持平，超过iPhone X的4.1分。一加6在各个方面的表现都十分出色，它搭载高通骁龙™845移动平台，配合最高8GB的超大运存，游戏运行流畅、体验更爽快。

　　全新的2倍速AI双摄，拥有2000万像素+1600万像素双摄像头、双f/1.7大光圈、OIS光学防抖和EIS电子防抖，按下快门就是一张好照片。一加6正面采用一块19：9的6.28英寸全面屏，显示面积大、屏占比高。此外，一加6支持边玩边充依旧是快充的OnePlus Dash闪充技术。刘作虎形象地这款性能强悍、外观优雅的全速旗舰称为“西装暴徒”。

刘作虎称一加6为“西装暴徒”刘作虎称一加6为“西装暴徒”

　　2014年，一加正式进入印度市场，并与印度当地最大电商平台亚马逊携手合作为用户提供服务。2017年，一加在有着“印度硅谷”之称的班加罗尔开设了第一家线下体验店。今年年初，一加与印度家电连锁巨头Croma宣布合作，在印度全国100个Croma网点销售。在刚刚过去的7月，一加又在班加罗尔、孟买和加尔各答增设三家授权专卖店。一加不断扩张完善线上线下渠道，为用户提供了更好、更完善的体验，也让产品取得了更好的销量成绩。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有