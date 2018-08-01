超苹果 一加获印度高端手机市场份额第一

知名市场调研机构Counterpoint Research近日发布2018年第二季度印度智能手机市场研究报告。根据CounterPoint Q2销量数据统计结果显示， 一加在印度2018年Q2季度3万卢比以上价位段（约合3000人民币以上）高端手机市场占有率勇夺第一，占比40%（其中一加5T占比10%，一加6占比30%），超越三星和苹果，成为印度高端手机市场销量最好的智能手机品牌。此外，一加在Q2销量增长高达284%，是增长速度最快的智能手机品牌。

一加获2018年Q2印度高端手机市场份额第一

2017Q2至2018Q2印度高端手机市场份额走势图

一加能取得这样的成绩并非偶然，而是得益于其数年如一日坚持的精品策略。一加坚持只做安卓旗舰机，今年5月份发布的全速旗舰一加6就是这样一款产品，也正是它助力一加在上季度再进一步，一举登顶印度高端手机市场。

全速旗舰一加6

一加6在印度开售当天仅10分钟销售额就突破10亿卢比（约1亿人民币），成为印度亚马逊史上单日销售额最高的手机产品。一加6发布后在印度班加罗尔举行的Pop-up现场，数千人冒雨排队体验、购买，足见这款全速旗舰的魅力。一加6在全球市场表现也十分亮眼，开售后仅22天总销量就突破了百万台。

印度班加罗尔一加6线下Pop-up闪店活动

一加6目前在印度亚马逊上评分高达4.4分，与三星Note 8持平，超过iPhone X的4.1分。一加6在各个方面的表现都十分出色，它搭载高通骁龙™845移动平台，配合最高8GB的超大运存，游戏运行流畅、体验更爽快。

全新的2倍速AI双摄，拥有2000万像素+1600万像素双摄像头、双f/1.7大光圈、OIS光学防抖和EIS电子防抖，按下快门就是一张好照片。一加6正面采用一块19：9的6.28英寸全面屏，显示面积大、屏占比高。此外，一加6支持边玩边充依旧是快充的OnePlus Dash闪充技术。刘作虎形象地这款性能强悍、外观优雅的全速旗舰称为“西装暴徒”。

刘作虎称一加6为“西装暴徒”

2014年，一加正式进入印度市场，并与印度当地最大电商平台亚马逊携手合作为用户提供服务。2017年，一加在有着“印度硅谷”之称的班加罗尔开设了第一家线下体验店。今年年初，一加与印度家电连锁巨头Croma宣布合作，在印度全国100个Croma网点销售。在刚刚过去的7月，一加又在班加罗尔、孟买和加尔各答增设三家授权专卖店。一加不断扩张完善线上线下渠道，为用户提供了更好、更完善的体验，也让产品取得了更好的销量成绩。