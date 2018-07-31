新浪手机> 新机曝光> 荣耀Note10新品震撼发布专题 > 正文

荣耀Note10发布:除了大屏幕 还有另一项“吓人技术”

荣耀Note10发布:除了大屏幕 还有另一项“吓人技术”
2018年07月31日 16:15 新浪手机
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　新浪手机讯 7月31日下午消息，荣耀在北京演艺中心举行新品发布会，正式发布了新一代大屏旗舰——荣耀Note10手机，荣耀总裁赵明出席了这次发布会，还公布了一些数据方面的消息。

　　先公布数据

　　根据极光大数据显示，年龄在26-35岁之间的用户占据了 55%；在2018年上半年，中国的互联网品牌中，荣耀品牌的销量与销售位居第一位；在海外市场，荣耀品牌呈现出爆发式增长，2018年上半年印度市场销量同比增长300%；今年第二季度，荣耀品牌在俄罗斯成为TOP2品牌。同时，赵明还公布了荣耀品牌的“新零售3.0”战略，以手机为入手，打造品牌共生loT新生态。

现场实拍图现场实拍图

　　在公布了数据之后，荣耀Note10登场。

　　产品外观方面，荣耀Note10正面采用全面屏设计，并没有刘海屏的设计，上下保留了极窄边框。荣耀Note10的屏幕为6.95英寸FHD+级AMOLED屏幕，分辨率高达2220x1080，得益于全面屏设计，荣耀Note10的屏幕比例为18.5：9。

　　机身背部采用金属氧化物纳米镀层技术，提供了幻夜黑和幻夜蓝配色。值得注意的是，由于机身尺寸较大以及5000毫安时的电池的缘故，该机的重量高达230克，单手握持上还是比较吃力。

　　配置方面，荣耀Note10搭载麒麟970处理器，主频为2.4GHz，拥有6+64GB/6+128GB/8+128GB等三个存储组合，并支持存储卡扩展。前置摄像头为1300万像素摄像头，支持AI美颜。后置镜头为1600万和2400万像素的组合，支持智能识别场景，并采用AIS的人工智能防抖技术，使得照片糊掉的几率大大降级。荣耀Note预装EMUI8.2系统，并支持22.5w快充技术

　　现场，赵明还提到了其他一些技术：比如搭载真正对称度的扬声器，专业环绕声场，支持杜比AC-4音效，能给用户一种如临现场的感觉。荣耀Note10支持PC模式，通过Type-C连接显示器。

新的CPU技术新的CPU技术

　　CPU Turbo加速也来了

　　荣耀Note10引入了和GPU Turbo师出同门的CPU Turbo技术。并在机身上定制了一颗“Turbo”按键，一键开启CPU Turbo。为游戏和日常使用提高流畅度。另外，荣耀Note10还搭载“THE NINE 9层散热技术”，据赵明解释，这种散热技术是通过液冷管纵穿热区和冷区，使得CPU最高可降低10摄氏度。

　　发布会还设有第二现场，通过花粉现场用其他品牌的手机和荣耀Note10通过线上直播的方式进行刺激战场的测试对比，结果显示，荣耀Note10在温度，帧数，稳定性方面都领先于对手。当然这根手机本身的大尺寸散热优势有关。

关于售价关于售价

　　售价方面，荣耀Note10的6+64GB版本售价为2799元，6+128GB售价为3199元，8+128GB售价为3599元。前两款机型早已在华为商城的平台上架预约，将于8月1号正式开卖。喜欢的小伙伴到时候可以持续关注一下。

　　新浪点评：

　　近两年，手机市场的竞争愈发激烈，各个手机厂商都不甘落后，荣耀也不例外。在竞争对手纷纷发布大屏手机的时候，荣耀也推出自己的大屏旗舰手机，一方面是在竞争中不落后于对手，另一方面是为了丰富自己的产品线，细化市场，争取获得更多用户的青睐。（晨光）

我要反馈
相关专题： 荣耀Note10新品震撼发布
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有