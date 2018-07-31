荣耀Note10发布:除了大屏幕 还有另一项“吓人技术”

新浪手机讯 7月31日下午消息，荣耀在北京演艺中心举行新品发布会，正式发布了新一代大屏旗舰——荣耀Note10手机，荣耀总裁赵明出席了这次发布会，还公布了一些数据方面的消息。

先公布数据

根据极光大数据显示，年龄在26-35岁之间的用户占据了 55%；在2018年上半年，中国的互联网品牌中，荣耀品牌的销量与销售位居第一位；在海外市场，荣耀品牌呈现出爆发式增长，2018年上半年印度市场销量同比增长300%；今年第二季度，荣耀品牌在俄罗斯成为TOP2品牌。同时，赵明还公布了荣耀品牌的“新零售3.0”战略，以手机为入手，打造品牌共生loT新生态。

现场实拍图

在公布了数据之后，荣耀Note10登场。

产品外观方面，荣耀Note10正面采用全面屏设计，并没有刘海屏的设计，上下保留了极窄边框。荣耀Note10的屏幕为6.95英寸FHD+级AMOLED屏幕，分辨率高达2220x1080，得益于全面屏设计，荣耀Note10的屏幕比例为18.5：9。

机身背部采用金属氧化物纳米镀层技术，提供了幻夜黑和幻夜蓝配色。值得注意的是，由于机身尺寸较大以及5000毫安时的电池的缘故，该机的重量高达230克，单手握持上还是比较吃力。

配置方面，荣耀Note10搭载麒麟970处理器，主频为2.4GHz，拥有6+64GB/6+128GB/8+128GB等三个存储组合，并支持存储卡扩展。前置摄像头为1300万像素摄像头，支持AI美颜。后置镜头为1600万和2400万像素的组合，支持智能识别场景，并采用AIS的人工智能防抖技术，使得照片糊掉的几率大大降级。荣耀Note预装EMUI8.2系统，并支持22.5w快充技术

现场，赵明还提到了其他一些技术：比如搭载真正对称度的扬声器，专业环绕声场，支持杜比AC-4音效，能给用户一种如临现场的感觉。荣耀Note10支持PC模式，通过Type-C连接显示器。

新的CPU技术

CPU Turbo加速也来了

荣耀Note10引入了和GPU Turbo师出同门的CPU Turbo技术。并在机身上定制了一颗“Turbo”按键，一键开启CPU Turbo。为游戏和日常使用提高流畅度。另外，荣耀Note10还搭载“THE NINE 9层散热技术”，据赵明解释，这种散热技术是通过液冷管纵穿热区和冷区，使得CPU最高可降低10摄氏度。

发布会还设有第二现场，通过花粉现场用其他品牌的手机和荣耀Note10通过线上直播的方式进行刺激战场的测试对比，结果显示，荣耀Note10在温度，帧数，稳定性方面都领先于对手。当然这根手机本身的大尺寸散热优势有关。

关于售价

售价方面，荣耀Note10的6+64GB版本售价为2799元，6+128GB售价为3199元，8+128GB售价为3599元。前两款机型早已在华为商城的平台上架预约，将于8月1号正式开卖。喜欢的小伙伴到时候可以持续关注一下。

新浪点评：

近两年，手机市场的竞争愈发激烈，各个手机厂商都不甘落后，荣耀也不例外。在竞争对手纷纷发布大屏手机的时候，荣耀也推出自己的大屏旗舰手机，一方面是在竞争中不落后于对手，另一方面是为了丰富自己的产品线，细化市场，争取获得更多用户的青睐。（晨光）