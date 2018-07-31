国外移动支付市场预测：苹果三星谷歌占统治地位

Apple Pay移动支付

新浪数码讯 7月31日上午消息，国外调查公司Juniper Research的最新报告对未来5年移动支付市场进行了预测。他们认为，到2020年，苹果的移动支付Apple Pay将在手机厂商中占到一半份额。

Juniper Research是来自英国调查公司，主要关注移动领域，他们的最新报告考察了Apple Pay、Samsung Pay、谷歌支付以及其他由手机设备生产商发起的支付标准。

根据Juniper Research的预测，到2020年，这话由厂商发起的移动支付标准全球用户总数将达到4.5亿，然而Apple Pay将用户总数的一半。移动支付的增长将导致这类交易总额到2020年达3000亿美元，在两年内占实体店非接触式交易总额的15%。

btw：非接触支付指银行卡/客户终端通过内置芯片与受理端机具产生无线信号连接，受理端机具读出客户信息，处理支付交易，我们习以为常的公交卡、芯片信用卡，高速公路（ETC）收款等形式均属于此类。 近年来内置NFC芯片的信用卡流行起来，不像以前的磁条卡还需要“刷卡”，信用卡公司致力于简化结账过程。

虽然Juniper Research的报告了包括了智能手环厂商Fitbit Pay和中国厂商华为支付（Huawei Pay）等新竞争者，但他们认为，这些厂商的业务可能不会增长太多，移动支付业务的领头羊将是苹果三星和谷歌。

当然，中国用户一定会说，Juniper Research的数据只统计了手机设备厂商们，并没有微信和支付宝这两家互联网厂商，在全世界范围内苹果三星谷歌份额很大，但对国内用户来说，扫二维码这种方式，恐怕才是真正的主流移动支付形式。（晓光）