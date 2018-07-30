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魅族16 8月8日发布 这次的邀请函有点特别

魅族16 8月8日发布 这次的邀请函有点特别
2018年07月30日 11:16 新浪手机
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　　新浪手机讯 7月30日上午消息，中国手机厂商魅族今日寄来了发布会邀请函，揭示魅族16系列新机将于8月8日下午14：30在北京发布。

魅族邀请函魅族邀请函

　　这次的邀请函颇为特别，在一个正方形盒子里放下了一块肉和三把刀。在这块肉的下面，有小字标注着“用户需求”，而另外三把刀分别是一把切肉刀、一把多功能刀和一把美工刀，下方也分别标注着“不乱设计”、“乱设计”和“没有设计”。

我们收到的刀和肉我们收到的刀和肉

　　需要注意的是，并不是所有媒体收到的邀请函都是一样的。有些因为运输的问题，盒子里放的不是真肉，刀的样式也有所不同，比如我们这次收到的邀请函中只有多功能刀是实物，而另一个邀请函中只有切肉刀是实物（每个邀请函中应该只有一把刀是实物）。

　　很显然，魅族把一块肉比作用户需求，而两外三把刀则喻为当下的智能手机。魅族认为，跟随领先者的设计就像是一把“美工刀”，算不上有设计；还有的手机就像那把“多功能刀”，增加了许多“实觉难用”的功能，被魅族认为是“乱设计”；而那把“不乱设计”的刀则是暗指本次魅族将要推出的新旗舰手机魅族16。

　　根据此前消息，魅族16系列采用了类似三星Galalxy S9的设计，将手机“额头下巴”做得略窄，边框则继承了魅族15的窄边框设计。该机将拥有黑白两种配色，搭载高通下龙845处理器，最高配备8GB运行内存，并且全系标配屏下指纹技术。

　　细算起来，这已经是魅族为新机发出的第四波邀请函了。第一波是魅族给媒体发短信预告7月24日“等快递”；第二波寄来一张手写邀请函，指明7月26日“等快递”；而后第三波邀请函则寄来了一瓶海飞丝洗发液，暗示新机无刘海“性能更出众”。今日寄来的邀请函指明了新机发布的日期，应该是最后一波邀请函了。（苏航）

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