外媒评测OPPO Find X：机械结构坚硬 机身却一掰就弯

新浪手机讯 7月30日上午消息，国外知名视频博主JerryRigEverything做了一期关于OPPO Find X的暴力测试视频，试图通过各种破坏手段验证这款手机采用的机械结构是否禁得住折腾。

和此前JerryRigEverything做过测试的手机不同，OPPO Find X具备了一个可伸缩的机械模块，其中放置了前后置镜头以及用于面部识别的3D结构光组件。于是这位博主试图通过暴力测试探究这款手机的机械部件是否足够耐用。

OPPO Find X很容易被掰弯

就如视频中展示的那样，OPPO Find X机身很容易就被掰弯，屏幕和背面的玻璃背板也随着机器的弯曲而损坏。很显然，OPPO虽然加固了Find X伸缩的的机械模块，却没有加强这款手机的内部结构。

在取下玻璃背板后，我们看到Find X内部除了金属铝框架，几乎没有其他加固措施。由于手机内部没有金属结构将主板和电池分开，导致这款手机很容易就被掰弯了。

在视频博主轻松拆下破碎的玻璃背板后，看到了Find X的内部结构。OPPO Find X伸缩模块有一个电机承担所有工作，JerryRigEverything博主认为对于vivo NEX那样的小组件来说，单步电机足够完成所有工作，而对于Find X这样的稍大的组件来说似乎不足以强化整个模块。

机械结构容易晃动

除此以外，当伸缩的机械结构弹出时，左右摇晃这一部件，能看到它会有一定幅度的摆动。外媒认为这种不稳定的摆动意味着该模块在一定程度上容易损坏，并且有可能让碎片灰尘等异物进入到机身内部。总得来说，如果这个模块有所损坏，用户将无法使用手机上的各种传感器，包括解锁手机。

不过令人欣慰的是，OPPO Find X的机械模块足够结实，大多数情况下都不损坏摄像头和3D结构光组件。（苏航）