三星手机爆炸致女孩伤残 家属:三星未鉴定就说电池假

来源：贵州都市报

周强

近日，安顺市普定县5岁女孩疑被三星手机电池炸伤消息，又有了新进展。7月27日，记者从伤者父亲冯玲玲处了解到，8月21日，其诉讼三星案将进行开庭审理。

爆炸的手机。（2017年拍摄） 本文图片均来自贵州都市网

冯玲玲是安顺普定县人。2017年3月9日凌晨4时，冯玲玲将其购买的三星手机放在床边充电时，手机电池突然爆炸，导致其5岁的小女儿脸部、手部被炸伤。经鉴定，其小女儿的烧伤属八级伤残。

事件发生后，三星一名公关对记者称：他们对此事深表关切，有任何进展将第一时间向外界公布。但后来，三星并未发布其他信息。

母亲抱着受伤的女儿。（2017年拍摄）

同时，冯玲玲维权也遭遇到了困境。他告诉记者，自己前往了三星总部维权，但仍未得到一个满意的答复。无奈之下，他只有诉诸法律。他以女儿名义将天津三星通信技术有限公司、天津三星视界有限公司、贵州飞利达科技股份有限公司、北京普天太力通信科技有限公司告上法庭，索赔人民币175.7万余元。

7月26日，天津市西青区人民法院在大寺法庭开庭审理了此案。冯玲玲说，根据天津当地的索赔标准，2017年与2018年相比，呈现出了变化，此前，他的索赔金额为165万元，但因标准变化后，索赔金额变成了175万元。

针对索赔金额变化，被告方提出了延期审理要求。冯玲玲称，法院批准了要求，并将于8月21日再次开庭审理此案。

女孩手上的伤疤。（近日拍摄）

在与三星这场诉讼中，电池是否有假或将成为双方辩论的焦点。此前，三星曾向相关部门表示，该电池并非原装产品，也不是三星生产。

不过，冯玲玲对此并不赞同。他表示，他使用的电池一直都是这块原装电池。事发后，电池一直放在自己身边，三星从未鉴定，便做出了电池有假的论断。

