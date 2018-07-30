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谷歌Pixel 3/XL真机曝光：搭载4GB LPDDR4X内存

谷歌Pixel 3/XL真机曝光：搭载4GB LPDDR4X内存
2018年07月30日 07:56 IT之家
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　　如无意外的话，谷歌将于今年下半年更新旗下的Pixel系列智能手机产品，包括Pixel 3和Pixel 3 XL两款，之前外媒就已经曝光了大量的谷歌Pixel 3以及Pixel 3 XL的渲染图，而现在谷歌Pixel 3/XL的真机图也已经流出，同时我们可以看到部分谷歌Pixel 3/XL的参数。

　　目前网友曝光了一张谷歌Pixel 3/XL的真机上手图，上面显示着手机正处于工程模式，同时我们可以清楚地看到谷歌Pixel 3/XL的其中一款手机搭载的是4GB LPDDR4X内存，由三星制造，同时存储为64GB UFS，同样是三星制造。

　　从之前曝光的谷歌Pixel 3 XL渲染图中可以看出，Pixel 3 XL采用了在手机厂商当中比较流行的“刘海”屏设计，刘海中集成了两颗摄像头，中间是听筒。手机正面的底部也留有了一定体积的“下巴”，其中似乎还集成了扬声器。

　　另外，曝光的渲染图显示，谷歌Pixel 3 XL仍然采用了后置单摄的设计，看来谷歌对于其相机人工智能算法相当自信啊，在不少手机均采用双摄甚至有手机采用三摄的情况下，仍然采用了单摄设计。

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