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当给一台 Pixel 3 充电时 它可能会变成“智能音箱”

当给一台 Pixel 3 充电时 它可能会变成“智能音箱”
2018年07月30日 07:53 新浪科技综合
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　　本文来自爱范儿

　　原生 Android 党和“谷粉”们已经期待 Pixel 3 和 Pixel 3 XL 有些时候了，而关于这两部手机的相关信息已经“曝光”了数次。

　　就连无线充电底座的消息，也被扒了出来。

　　自从苹果在 iPhone X 上开始使用无线充电技术以来，许多 Android 手机制造商业开始在他们生产的设备中加入这个功能。有消息显示，新款的 Pixel 3 系列手机将支持无线充电功能。

　　大神云集的国外论坛 XDA 上有消息称，新的谷歌 app 安卓版 8.14 版中发现了一些代码，其中包含了一款名为 Pixel Stand 的设备。

　　根据这些信息显示，看起来 Google 智能助理将与 Pixel Stand 集成。当用户给手机充电时，即使手机处在锁屏状态，谷歌助手也可以根据用户的语音，来提供个性化建议。

　　据此前曝光的消息，Google Pixel 3 XL 采用了刘海设计，而 Pixel 3 却沿用了更保守的前额和下巴。两款手机均采用了双前置摄像头和双扬声器，屏幕应为 5.3 和 6.2 英寸。

　　从背面看来，新系列均保留了单个相机传感器、指纹扫描仪、Google logo 和 Pixel 标志性的玻璃和金属两种材质的混合搭配。

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