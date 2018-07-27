三星再发三支广告嘲笑苹果 把未推出的新iPhone黑了

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三星发新广告嘲笑苹果：iPhone X下载速度不如S9

三星新广告讽刺iPhone降速门 让老用户更换S9手机

新浪手机讯 7月27日上午消息，近日三星再发三支广告，除了照例黑了一次齐刘海之外，对iPhone的存储和多任务功能也“怼”了一次。

这是三星专怼苹果的广告系列叫做‘Ingenius’，通过苹果的售后Genius Bar（当然是三星模拟的场景）与顾客的对话来吐槽iPhone X各种不如三星S9的地方。

第一支广告中，一名用户走进了苹果零售店，询问Genius自己看电影时全屏情况下，iPhone X手机的刘海是否能够被覆盖住。最后Genius不得已承认“你需要一段时间来适应iPhone X”。

最后，Genius抬起头看到了“齐刘海”的一家三口，这有可能预示着今年9月份的iPhone依然没有脱离齐刘海的困扰。

第二支广告则是针对iPhone的存储功能，还是相同的场景和Genius，在解决一位女顾客问题。女顾客告诉Genius自己找不到iPhone X手机的MicroSD存储卡卡槽。这位顾客还特意指出，三星电子的S9就有一个存储卡卡槽。

最后Genius告诉他可使用iCloud云存储，不过这位顾客表示不想把自己的文件上传到网络上。三星S9嘲笑苹果iPhone不支持插入MicroSD存储卡。

第三支广告则怼的是“多任务”功能。一位女顾客问Genius，她妹妹使用的S9手机支持分屏，苹果iPhone X是否也能够分屏显示。

Genius建议这位顾客打开苹果软件商店，不过被女顾客很快打断，“我想在屏幕上同时显示两个软件，我不需要另外一个软件。”Genius试图转移话题，开始赞美女顾客美甲，女顾客回复了一句：“谢谢，它们不仅可以换颜色，还能够多任务。”

目前，分屏显示功能止之支持iPad，iPhone并不支持而三星早已在手机上支持分屏显示功能，这次S9也不例外。（瑞豪）