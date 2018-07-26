赛格威发布两款分离式平衡车 突破平衡车新玩法

新浪数码讯 7月26日上午消息，今日赛格威在中国正式发布两款分离式平衡车，卡丁车套件为2999元，分离式平衡车Drift W1售价1999元。

九号平衡车能变卡丁车

发布会伊始照例回顾一下赛格威的历史。官方表示赛格威愿景希望用户超过1亿人，现在已经突破千万用户，已完成目标的十分之一。另外赛格威已经和美团合作，用配送机器人为用户送餐。

新玩法分离式平衡轮Drift W1

这是发布第一款产品，一款分离式平衡轮Drift W1，它也是赛格威第一款分离式平衡车产品。

分离式平衡轮Drift W1

从平衡车演变过来的Drift W1，左右两支分开使用操作更灵活，官方称：“平衡轮的设计是为了提高其稳定性和转向功能，在安全性方面轮子前后各配有RGB气氛灯，鞋面采用纺锤形脚垫具有防滑性能，骨架采用镁合金骨架最大支持2000千克的重量。平衡轮Drift W1获得世界安全测试。

平衡轮Drift W1单只重量有3.5千克，也是赛格威唯一能随时拿走的产品，最高速度可达12公里/小时，续航时间约为45分钟。

分离式平衡轮Drift W1

赛格威表示，虽然Drift W1看似灵活上手难，但根据调查发现大多数只需10分钟就可以学会。如果对安全或上手仍有担忧，赛格威还推出了辅助道具，将两支Drift W1连接到一起，成为一个完整的平衡车。

售价方面，分离式平衡轮Drift W1价格为1999元，7.26京东预售。8.2日发售。

卡丁车套件，平衡车的新玩法

卡丁车套件是赛格威根据和北航合作的方程式赛车经验，在九号平衡车、miniPRO基础上增加的新配件。改装原理也比较简单，将原有的平衡车底座连接到套件，（你可以理解为后驱卡丁车）整车重量为28公斤，并且可以根据使用者的习惯调整框架长度和转向杆高度，使用于130厘米-190厘米身高的用户。

卡丁车方向盘参考了方程式赛车设计，增强车辆指向性，在操作上只需双击刹车踏板即可切换前进和后退模式，踩下“油门”瞬间便能感受到强劲的动力，另外还可以选择新手，标准和运动三种驾驶模式，最大功率1700瓦，最大扭矩0.7g最高时速24公里/小时。

卡丁车套件价格

安全性方面，卡丁车套件具有双重防撞保护，外部为塑料吸能层，内层为钢制主梁，为车身提供高强度保护； 采用“电子刹车+机械式手刹”双重制动设计；有线和蓝牙无线两种通讯方式的双线程保护；同时采用免充气轮胎，防爆胎且方便保养。未来还可通过Segway App进行功能控制和固件升级。

卡丁车套件售价2999元，7.26京东预售。8.2日发售。另外还有一些小配件赛格威还推出两款城市轻骑头盔，儿童版179元，成人版售价1999元。（瑞豪）