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Canalys：第二季度中国手机市场华为第一小米零增长

Canalys：第二季度中国手机市场华为第一小米零增长
2018年07月26日 13:51 新浪手机
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2018年第二季度中国智能手机市场各品牌市场份额2018年第二季度中国智能手机市场各品牌市场份额

　　新浪手机讯 7月26日下午消息，根据市场分析公司Canalys的数据，2018年第二季度中国智能手机市场出货量回升至1亿台以上，其中市场分额排名前四的手机品牌均为国产品牌，分别是华为、OPPO、vivo和小米，苹果则排在第五位。

　　中国智能手机市场在经过2018年第一季度的低迷之后（当时出货量下降超过20%，达到9100万台），在今年第二季度总出货量回升至1亿台以上。其中华为（包括荣耀）的市场份增长至27%，这个数字是自2011年以来中国智能手机市场份额之最。同时，华为以2850万台的出货量打破了其他供应商在该渠道的出货量记录。

华为27%的市场的份额成为近年来最高华为27%的市场的份额成为近年来最高

　　vivo紧追OPPO 小米零增长苹果排第五

　　OPPO和vivo在2018年第二季度分别占据中国智能手机市场21%和20%的市场分额，后者的出货量增长了30%，正在缩小与OPPO之间的差距。

　　小米和苹果的市场份额下降，不过他们依然保持着第四、第五的位置。小米在第二季度的市场份额为14%，出货量增长几乎为零，而苹果已经排至第五的位置。

　　除去排名前五的智能手机品牌，其他一些小品牌已经很难和他们竞争，因为这五大品牌的出货量占到了总和的90%，而这一数据在一年前为73%。

　　荣耀为华为立下大功

　　在华为第二季度整个出货量中，荣耀出货量占到的了55%，这个比例比一年前的33%高了不少。Canalys分析师表示，荣耀品牌在华为内部有较高的自主权，并且这一品牌在市场中已经有了自己的一席之地。“荣耀凭借着最新的旗舰手机，已经成功将产品线延伸至500美元（约合人民币3385元）以上的细分市场，并且还在蚕食低端智能手机的市场份额，直接与小米等厂商竞争”。

　　不过分析师认为，荣耀的独立运营和销量提升同样会和华为品牌形成竞争关系，从而提高华为在全球市场完成2亿智能手机出货量目标的风险。毕竟华为品牌的智能手机在中国只占华为总出货量的45%，而且其中一半是nova机型。

　　中国智能手机市场寡头逐渐形成

　　今年第二季度，中国智能手机市场的情况有所回缓，下降速度从第一季度的22%降至8%，不过情况依然不容乐观。分析师预计，未来几个季度中国智能手机市场出货量还将出现下滑的情况，主要原因是小厂商的出货量严重下滑，销量无法维持则会影响后续的投入。（苏航）

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