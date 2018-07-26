印度数据报告:苹果表现不佳 三星小米用低端机抢市场

新浪手机讯 7月26日上午消息，根据市场调研机构Counterpoint的报告，三星在今年第二季度再次抢占了印度智能手机市场的头把交椅，以29%的市场份额超过小米，而苹果在印度表现不佳。

2018年第二季度印度智能手机市场份额

在经历了上个季度的沉闷之后，这家韩国巨头的智能手机市场份额增长至29%，以微弱的优势超过了小米，重回印度智能手机市场份额榜首。除了三星、小米这两个品牌，vivo、OPPO、荣耀分别以12%、10%、3%的市场份额位居三、四、五名。这些排名前五的手机品牌在印度智能手机市场占据了83%的份额。

三星重回印度第一全靠J系列

三星之所以能重回印度智能手机市场份额榜首，主要归功于Galaxy J6、Galaxy J2 2018和Galaxy J4的布局，这几款手机主要针对低端市场，它们占三星总出货量的一半以上，其中J6这款手机更是以5%的市场份额排在畅销机型的第三位。

三星Galaxy J6手机

三星重回榜首的另一个原因是它在印度市场推出了多种机型，比任何品牌都多，覆盖了各个价位。除此以外，三星还为这些机型带来了诸多颇受欢迎的功能，比如双摄像头、面部解锁等等。而三星围绕着J系列在印度做得一系列营销活动也帮助三星赢得了市场份额。

小米在印度势头不减

虽然三星势头很猛，但是小米在印度也不甘示弱。在2018年第二季度，小米的出货量创下了它在印度市场的最高纪录，以28%的市场份额暂居第二。

这一增长归功于小米的产品线和供应链策略，使其产品拥有更长的生命周期，尤其是价格在150美元（约合人民币1000元）以下的细分市场。而随着小米在印度多渠道战略的展开，其在线下的市场份额也开始逐步增长。

OV抢占印度市场 苹果表现不佳

除了三星和小米，印度智能手机市场排名第三的vivo出货量在这一季度也在增长，其推出的中低端手机vivo V9（可以看作是低配版X21）成为印度有史以来最受欢迎的V系列手机。另外，OPPO在印度推出了子品牌Realme，并与亚马逊合作推出该系列新机，以其独特的工业设计，良好的口碑和性价比，迅速拿下了1%的市场份额。

苹果公司在印度市场的表现并不好，本季度市场份额为1%，为近期历史的最低水平。这和苹果iPhone售价过高有关，其在印度组装iPhone的步伐尚未加快，这意味着苹果在印度的销售仍然依赖进口。

印度最受欢迎的手机型号还是红米系列

2018年第二季度印度五大智能手机型号市场份额

根据Counterpoint提供的数据，2018年第二季度在印度最畅销的五款智能手机占据了29%的市场份额，它们分别是红米5A、红米Note 5 Pro、三星Galaxy J6、红米Note 5以及vivo Y71。可以看到在排名前五的机型中，小米手机占据了三款，其中红米5A是本季度最畅销的机型，而红米Note 5 Pro因其性价比依然需求前进。

值得注意的是，一加手机6成为印度高端手机市场中最受欢迎的型号，甚至超越了苹果三星。而一加品牌在本季度市场份额增长了284%，成为该季度在印度市场发展最快的智能手机品牌。（苏航）