魅族16开始预热了 李楠这次的梗是“等快递”

新浪手机 7月26日上午消息，继7月23日收到“等快递”短信，7月24日收到手写邀请函之后，今天我们又，双，叒收到了魅族的快递，竟是一瓶洗发露。

魅族16这款手机最近赚足了眼球，自打黄章在论坛爆料以来，这款手机便成为了魅友眼中的焦点。结合黄章的爆料以及前几天泄露出来的销售手册，魅族16的基本参数已经知晓，黄章甚至还把价格的最高点都说了出来，不会超过3500元。

魅族16

有网友戏称，发布会可以用一句话开完，”欢迎大家参加魅族16新品发布会，再见。“。

虽然手机已经没有什么秘密，但魅族的营销活动并没有停止。好似拍电视连续剧一般，在微博等的社交网站上维持着热度。下面就来盘点一下这些天，魅族究竟干了些什么。

7月23日，新浪手机编辑部接到了魅族发来的一条短信，内容为“7.24等快递，魅族16旗舰手机[魅族科技]”。

魅族等快递短信

7月24日，新浪手机编辑部如约收到了一份快递，白色信封装的一张手写的卡片，内容为“7.26 等快递 魅族16年度旗舰”。

魅族快递

今天，也就是7月26日，新浪手机编辑部再次收到了魅族寄来的快递，一个黑色的礼品盒里放着一瓶“海飞丝”洗发露，旁边的内容为“刘海去无踪 性能更出众”，同时还说了下一次收到快递的时间是7月30日也就是下周一。

魅族快递

魅族的这次营销可谓是接二连三，着实吊足了胃口。那么这出电视剧接下来的剧情会怎么发展呢？7月30日的快递难道是正式的发布会邀请函？

在魅族16的主要参数甚至价格都相对明朗之后，他们用快递一次又一次的维持着热度，相比其他厂商在微博发预热海报的手法，魅族的这次营销算是以小博大了。（晨光）