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vivo成立AI全球研究院 将在全球开展AI技术研发

vivo成立AI全球研究院 将在全球开展AI技术研发
2018年07月26日 10:08 新浪手机
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　　新浪手机讯 7月26日上午消息，vivo成立AI全球研究院，其副总裁周围将出任研究院院长，并将在全球范围聘请首席科学家。

vivo副总裁周围将出任vivoAI研究院院长vivo副总裁周围将出任vivoAI研究院院长

　　今年我们看到vivo在产品上不少创新，比如弹出式的摄像头、商用屏下指纹技术等等，其实不光是产品的“表面”，深层次vivo在AI领域也要开始大力发展。过去的一年里，vivo持续加大在人工智能领域的投入，并从欧美以及中国本土广泛招聘研究人才。

　　在今年4月的博鳌亚洲论坛上，vivo公司创始人兼CEO沈炜曾表示，人工智能和5G的结合将会是5G时代手机发展的趋势。沈炜认为，人工智能将会赋予手机学习和思考的能力，5G和AI的结合，将会使手机从“智能手机”进化到“智慧手机”的阶段，手机将会成为智慧的数据中心和服务中心。

　　vivo将会加大在人工智能的投资布局，加强研发投入，以及硬件基础设施的投资，也会加强与各个AI技术公司以及各种技术研发机构的合作。vivo副总裁周围认为，人工智能是手机行业未来10年的方向，对此vivo公司也将人工智能列入公司未来的战略发展重点。

　　vivo围绕人工智能的研发团队急剧扩张，并已在深圳、北京、杭州、南京以及美国的圣地亚哥5个城市，投资设立AI全球研究院，周围本人将亲自出任vivo AI全球研究院院长。通过成立AI全球研究院，vivo希望聚集业界优秀研发人才，以打造人工智能软硬件平台，推动手机平台完成从“智能”到“智慧”转变，带给用户更强大的功能和更贴心体验。

　　周围认为，通过采用人工智能技术，手机平台可以识别用户的使用场景，并且为vivo上亿活跃用户提供各种智慧的服务能力。

vivo Jovi智能语音vivo Jovi智能语音

　　过去半年，vivo推出的X21以及vivo NEX两款主力机型上，已经推出了集成人工智能相关技术的应用，包括非常受欢的人工智能助手Jovi，以及集成了AI技术的拍照和游戏等功能。

　　针对人工智能的投资，vivo内部已经确立了一份3-5年的中长期发展的战略规划，AI全球研究院的设立，以及从全球范围内聘请首席科学家只是一个开始。

　　过去几年，全球的互联网公司包括谷歌、微软、Facebook以及中国的百度、阿里巴巴都在加强人工智能领域的投资，设立自己的人工智能研究院。vivo是第一家设立专攻人工智能方向研究院的中国手机公司。

vivo X21vivo X21

　　在具体的研究领域和方向上，目前已设立的5个AI研究院分部会各有侧重，其中包括知识图谱、自然语言以及机器视觉等领域，也包括其他具有前瞻性的技术发展方向和领域。这5个城市也是目前中美AI人才比较集中的城市。

　　此前，vivo已经与众多人工智能技术创业企业建立了广泛深度的合作，在硬件以及算法方面，vivo和这些企业共同研发投入，其成果已经具体应用到vivo的手机产品上。vivo 也曾经广泛考察国内外主要的研究机构，逐渐与更多的学术研发机构建立合作，涉足人工智能前沿研究领域。

　　过去一年，vivo一直在全球范围内招聘人工智能研究院首席科学家，具体人选已经基本敲定。周围透露，vivo AI全球研究院的首席科学家人选，“会是一位全球人工智能领域代表性的华人。”

　　在全球范围内，这样的人选并不多。人工智能领域的研究者们与产业界的互动非常频繁，谷歌、Facebook都吸引了一批全球著名的人工智能领域的研究者，除了资金支持之外，这些公司独具的业务，尤其是用户群体和数据资源也是这些研究者格外看重的资源。（瑞豪）

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