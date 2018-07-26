美国第二季度iPhone 8 plus卖最好，其次是iPhone X

据外媒的报道，调研机构CIRP今天发布了最新的研究报告，数据表明美国第二季度iPhone 8 plus卖得最好，其次是iPhone X 。

CIRP的研究发现，iPhone 8 Plus是2018年第二季度是美国最畅销的iPhone型号，占销售额的24%。与此同时，iPhone X占17%，而iPhone 8占13%。

总而言之，2017年的iPhone型号占iPhone销量的54%，而剩下的46%则分布在旧型号之间。在去年，iPhone 7和iPhone 7 Plus占了销售额的80%以上。

CIRP合伙人兼联合创始人Josh Lowitz表示，“在iPhone销售通常较为平静的季度，型号细分很有意思，因为旧型号仍然受欢迎。” “最新的iPhone 8/8 Plus和X型号占销售额的一半多一点，但去年的时候，iPhone 7和7 Plus占据了80%以上。

同时，在iPad市场上，2017/2018款9.7英寸iPad售价329美元，占销售额的31%，而iPad Pro机型合计占40%，分布相对均匀。有趣的是，iPad mini 4占据了18%的销售额，与去年同期相比增长了约7%。