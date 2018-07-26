魅族16系列发布临近，黄章也无法再淡定了

本文来自爱范儿

魅族今年并不算好过，在摆脱机海轰炸战术之后，杨柘入职带来了‘惟精惟一’的口号，意图将魅族重新定位回‘匠人精神’。奈何产品定位上的失误，使得魅族自身在管理层面上产生了不小的动荡，创始人黄章不得不放弃当甩手掌柜再次出山。

经历了魅族15的‘小试牛刀’之后，魅族16这款被黄章亲自悉心打磨的产品也将于8月份推出。随着发布会时间临近，看来黄章也无法再保持淡定。7月24日晚上，黄章（论坛账号：J·Wong）在魅族论坛又进行了新一轮的预热，回复了一些魅友们关心的问题，包括魅族16的备货状况和价格线等。

根据黄章在论坛的回复，魅族16Plus的低配版价格将会在3500元以下，配置方面是6+128G起。至于更高配置的版本，黄章表示现在还不能透露价格，但肯定会让魅友们满意。

对于电池容量方面，根据之前工信部信息，魅族16的电池容量为2950mAh，魅族16Plus的电池容量为3570mAh，黄章表示工信部标称的都是最小值，厂商规格会标称典型值。魅族16典型值为3010mAh，魅族16Plus为3640mAh，这意味着在发布会上的电池规格信息会更大一些。

对于想要用手机刷地铁公交的魅友们可能要失望了，有魅友提问关于NFC的问题，黄章表示会再下次加上，也就是说魅族16和魅族16Plus都是没有NFC的，作为一款旗舰机型没有NFC还是稍稍让人有点失望。

黄章还表示，尽管魅族16的屏幕达到了6英寸，但整机的宽度却在5.8英寸这个级别，同时自信表示魅族16的手感将会比iPhoneX更好。

有魅友表示对电池容量不满意，黄章回复表示，目前电池容量是基于整机厚度考虑，另外屏下指纹模组也比较占内部空间，如果魅友们表示不满意，下一代可能会加厚度加电池。

对于魅友们担心的产能问题，黄章也如实表示初期备货并没有太多，将会面临一个产能爬坡的问题，每天的产能非常有限。虽然黄章表示不会玩饥饿营销，但相信正式销售时魅族16还是会面临抢购困难等问题，有意入手的话要早作准备。

配置方面，根据目前已经透露的信息来看，魅族16/16Plus将会配备一块6/6.5英寸大小18：9的圆角OLED屏幕。魅族16搭载高通骁龙710处理器，而魅族16Plus搭载旗舰级高通骁龙845处理器。6+128G起，都具备8GB运存版本。此外均支持屏下指纹识别功能，以及会有新的mBack操作。

在工信部照片曝光后，可能是由于这组照片确实有点丑会影响到网友们的购买欲，魅族副总裁李楠也迅速在微博上曝光了新的魅族16产品渲染图。尽管只曝光了黑白两色，但根据黄章在论坛透露，魅族16系列肯定将不止两种颜色。

在‘梦想系列’折腰之后，这款被誉为黄章‘心血之作’的产品看起来马上就要正式被推到大众眼前了，想要回归初心的魅族这次究竟能不能让大家满意，那就8月份见分晓了。