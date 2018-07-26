新浪手机> 新机曝光 > 正文

魅族16系列发布临近，黄章也无法再淡定了

魅族16系列发布临近，黄章也无法再淡定了
2018年07月26日 07:53 新浪科技综合
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　本文来自爱范儿

　　魅族今年并不算好过，在摆脱机海轰炸战术之后，杨柘入职带来了‘惟精惟一’的口号，意图将魅族重新定位回‘匠人精神’。奈何产品定位上的失误，使得魅族自身在管理层面上产生了不小的动荡，创始人黄章不得不放弃当甩手掌柜再次出山。

　　经历了魅族15的‘小试牛刀’之后，魅族16这款被黄章亲自悉心打磨的产品也将于8月份推出。随着发布会时间临近，看来黄章也无法再保持淡定。7月24日晚上，黄章（论坛账号：J·Wong）在魅族论坛又进行了新一轮的预热，回复了一些魅友们关心的问题，包括魅族16的备货状况和价格线等。

　　根据黄章在论坛的回复，魅族16Plus的低配版价格将会在3500元以下，配置方面是6+128G起。至于更高配置的版本，黄章表示现在还不能透露价格，但肯定会让魅友们满意。

　　对于电池容量方面，根据之前工信部信息，魅族16的电池容量为2950mAh，魅族16Plus的电池容量为3570mAh，黄章表示工信部标称的都是最小值，厂商规格会标称典型值。魅族16典型值为3010mAh，魅族16Plus为3640mAh，这意味着在发布会上的电池规格信息会更大一些。

　　对于想要用手机刷地铁公交的魅友们可能要失望了，有魅友提问关于NFC的问题，黄章表示会再下次加上，也就是说魅族16和魅族16Plus都是没有NFC的，作为一款旗舰机型没有NFC还是稍稍让人有点失望。

　　黄章还表示，尽管魅族16的屏幕达到了6英寸，但整机的宽度却在5.8英寸这个级别，同时自信表示魅族16的手感将会比iPhoneX更好。

　　有魅友表示对电池容量不满意，黄章回复表示，目前电池容量是基于整机厚度考虑，另外屏下指纹模组也比较占内部空间，如果魅友们表示不满意，下一代可能会加厚度加电池。

　　对于魅友们担心的产能问题，黄章也如实表示初期备货并没有太多，将会面临一个产能爬坡的问题，每天的产能非常有限。虽然黄章表示不会玩饥饿营销，但相信正式销售时魅族16还是会面临抢购困难等问题，有意入手的话要早作准备。

　　配置方面，根据目前已经透露的信息来看，魅族16/16Plus将会配备一块6/6.5英寸大小18：9的圆角OLED屏幕。魅族16搭载高通骁龙710处理器，而魅族16Plus搭载旗舰级高通骁龙845处理器。6+128G起，都具备8GB运存版本。此外均支持屏下指纹识别功能，以及会有新的mBack操作。

　　在工信部照片曝光后，可能是由于这组照片确实有点丑会影响到网友们的购买欲，魅族副总裁李楠也迅速在微博上曝光了新的魅族16产品渲染图。尽管只曝光了黑白两色，但根据黄章在论坛透露，魅族16系列肯定将不止两种颜色。

　　在‘梦想系列’折腰之后，这款被誉为黄章‘心血之作’的产品看起来马上就要正式被推到大众眼前了，想要回归初心的魅族这次究竟能不能让大家满意，那就8月份见分晓了。

魅族魅族16黄章
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有