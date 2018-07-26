像风火轮的平衡车火了，踩着它出门回头率百分百

虽然看起来不好操控，但这个平衡车绝对能让你成为街头最亮眼的风景。

还记得暴走鞋吗？

在 80、90 后的记忆里，有这样一种特别的鞋子。外表看上去就像普通运动鞋，但是从脚后跟看去，实际藏着一个神秘的轮子。

那个时候，如果谁家的小孩能买这样一双鞋穿在脚上，出门一定会引来小伙伴羡慕的目光，因为只要前脚抬起，后脚就能像轮滑一样滑起来，走在大街上虎虎生风。

伴随童年过去，这些小时候的记忆似乎也一起消失。如果不是看到 Segway 推出的这个新产品 Segway Drift W1，我或许早已经把暴走鞋忘到九霄云外去了，不过这一次，Segway 做的这双鞋这双平衡车，可不止暴走鞋那么简单。

熟悉 Segway 的朋友应该知道，这家公司最早以生产平衡车作为创业起步，那为什么这一次会做出一个和之前变化如此大的产品呢？

在两轮平衡车刚刚出现的那个时候，很多人认为这会是能改变我们交通状况的重要发明。不过随着人们对平衡车的安全性、续航以及价格等多方面有更深入了解后，这类产品最终成为了只在特定场景中的代步工具，而 Segway 这家以平衡车发家的公司也在 2015 年被中国公司 Ninebot 收购。

Drift W1 的出现，其实是在探索，作为代步属性的科技产品，究竟还能有怎样更娱乐化的尝试，毕竟在续航、速度和安全上无法和传统交通工具抗衡之下，用更加容易被大家喜爱的，同时也发挥自己专长的方式研发产品，或许会更受年轻人喜爱。

所以，你会看到，踩着它你不但可以像踩着风火轮一样快速行动👇

还能做出酷炫的自由动作👇

甚至是两个人一起，做出类似杂技一样的高难动作

Drift W1 是一款平衡车，但大多数人第一眼看到它一定不会把它和以前的那些平衡车联系起来。因为它不再是过去那样的两轮车或者单轮车，而是分别作用在两只脚上，像鞋一样单独操作的两个装置。

这两个装置很有意思，虽然体积不大，但各自都是一个小型平衡车，它实际上更像我们曾经见过的一种单轮平衡车的变种。不过 Segway 把它做到更小，从而能让双脚各自踏上。这看起来很简单，但其实也是伴随技术进步才能实现如此小体积的运动。

把平衡车做成这样最大的好处自然是方便携带。官方表示单个重量只有 3.5kg，尺寸为 29cm*16cm*12cm，所以无论你想要把它带到哪里去玩，看起来都不会很费劲。

由于双脚需要单独控制，所以实际上学习它的操纵过程比普通平衡车稍复杂一些，但原理类似，都是需要通过膝盖部位和腿部的活动来掌握运动方向，从而达到控制的目的。

由于体积和操作方面的特点，Drift W1 在速度上并不快，官方表示最大速度大约 12 公里/小时，这听起来或许并不够快，但如果你尝试双脚踩上去控制一下，会知道一旦速度太快就会出现很多危险，为了应对，官方甚至为购买车提供了免费头盔。

因为能用两只脚单独控制，Drift W1 这对平衡车最大的好处自然就是能做出更多高难度动作，从某种角度来说，它可能会掀起类似轮滑一样的运动潮流，而不仅仅只是代步工具。

不过，这样的带有潮流属性的产品目前价格并不便宜，官方售价 399 美金（约合人民币 2696 元）并且需要预定，考虑到它的安全性和实用度，我认为它并不适合你日常出行，但如果你喜欢平衡车的操作感觉同时又希望找到更便携的替代方案，那这个产品或许能成为你的新宠。