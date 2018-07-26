总说5G时代来临，但5G离我们到底有多远？

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6月21日，IMT-2020（5G）峰会在深圳召开。会上工信部副部长陈肇雄指出，全球5G发展已进入商用部署关键时期。

6月22日上午，沪深股市5G概念板块迎来大幅上扬。截至开盘一个半小时，5G概念板块指数报495.657点，涨幅达2%，结束了自5月底长达一个月的低位震荡。适逢中兴解禁，5G概念板块已经持续近一个月的上涨趋势。

利空出尽即利好，对股民来说，5G概念是直接影响到资金涨落的投资风向。对普通用户来说，5G概念似乎是几乎每天新闻都能看到，但实现似乎又略显遥远的东西。

无论你是股民还是消费者，可能都有这样的疑问：5G技术到底离我们有多远，它的到来是否一切在计划当中？今天就让我们说说5G。

5G是什么？

要确定5G正式到来的时间，就要先搞清楚5G是什么。

1G到5G的演变，不只是网速的提升

移动网络技术已经发展到第四个世代：1G移动网络支持传输模拟语音；2G网络实现数字通讯传输，能够携带文字和图片信息（CDMA、GSM、TDMA）；3G带来了视频通话、数据网络（W-CDMA、CDMA2000、TD-SCDMA）；4G代表更高速的网络和连接质量（TD-LTE、FDD-LTE）。

5G，即5th-Generation的英文缩写，指的是第五代移动电话通讯标准，5G技术是现有4G通讯技术的延伸。2015年，国际电联无线电通信部门（ITU-R）正式确定了5G的法定名称“IMT-2020”，5G标准化蓝图开始显现。

作为下一代移动通讯技术，5G国际标准制定组织3GPP为5G应用场景定义了三大方向，包含IMT-2020愿景的8个关键指标：

eMBB（enhanced Mobile Broadband，移动宽带增强）

峰值数据率：最高数据传输速度达到20 Gbps

用户体验数据率：拥挤地区传输速度达到100Mbps

能量效益：装置收发数据所需功耗能效比较IMT-A提升100倍

频谱效率：每无线带宽和每网络单元数据吞吐量3~4倍于4G网络

区域流量容纳：区域内总流量密度每平方米10Mbps

MMTC（Massive Machine Type Communications，大规模物联网）

连接密度：每单位地区可连接设备数量每平方公里100万台

URLLC（Ultra-Reliable Low-Latency Communications，超高可靠超低时延通信）

低时延：数据包传输时延1毫秒

移动性：切换和保证通讯质量极速达到500 km/h

这些指标组成5G技术的最终目标，也是我们所期待5G真正投入使用后实现的效果。而目前细分到每个目标的技术规范和实现方式，则根据3GPP制定的5G标准推进。

就在今年6月， 3GPP正式批准了第五代移动通信技术标准（5G）新空口（NR）独立建网（SA）功能冻结。5G NR正式具备了独立部署的能力，同时意味着3GPP首个完整的5G标准Release-15正式确定，5G产业链进入商用倒计时。

3GPP目前正在完善Release-15标准

目前3GPP正在进一步完善Release-15规范，并加速向Release-16规范迈进，下一版标准的制定将更全面地定义5G标准，也越接近最终版本的5G标准。

5G时代何时到来？

得益于移动互联技术发展和政策支持，中国很有可能成为全球首批运行5G网路的国家之一。目前国内多家运营商、通讯设备商已经加速着手推进5G建设的速度。

技术验证

其中，由中国IMT-2020（5G）推进组主导的5G技术研发试验在2016年到2018年底时间段进行，分为5G关键技术试验、5G技术方案验证和5G系统验证三个阶段实施。

目前5G技术研发试验已完成第一、二阶段，分别实现5G关键技术试验、5G技术方案验证。目前已经进入第三阶段，即系统验证测试，分别对非独立组网和独立组网机型室内外测试。根据IMT-2020（5G）推进组官网动态，华为已经于今年4月率先完成第三阶段NSA 5G核心网测试。

三个阶段的技术验证将在今年年底完成，预计届时国内5G产业链主要环节基本达到预商用水平。

运营商部署

运营商方面，2017年中开始，三大运营商已经在13座城市陆续开展5G试点，包括北上广深、杭州、武汉、成都、天津、南京等城市。中国移动2018规模实验计划将在五个城市开展外场测试，每个城市将建设超过100个5G基站。

由于目前5G标准依旧处于完善阶段，因此运营商的大规模部署则需要等到3GPP Release-16正式冻结，时间在2020年3月后。因此对5G落地的日程，三大运营商均给出了相同的回答，预计在2020年实现规模商用。

终端支持

有了5G网络部署，我们享受5G技术还需要智能手机等终端的网络支持。这些5G芯片需要满足3GPP制定的5G标准，并支持不同的5G组网方式，即包含LTE技术的NSA（Non-Standalone）非独立组网，以及不依赖LTE的SA（Standalone）独立组网。目前，高通、华为、英特尔都已经推出了面向下代技术的5G芯片。

X50 Modem

高通骁龙X50 5G调制解调器芯片组在2017年10月率先完成了全球首个5G连接，在28GHz毫米波频段上实现了千兆级别速率，极速达到1.2Gbps，超过100MB/s的网络速度，同时已经提前完成小型化，可搭载于智能手机等小型化设备。

一个月后，英特尔随即发布了XMM8060系列调制解调器，支持5G NR新空口协议，同时向下兼容2G/3G/4G。在网络兼容度方面，XMM 8060既支持韩国、美国运营商主推的28GHz波段，也支持华为、诺基亚关注的Sub-6GHz波段。同样已经完成小型化，预计在2019年上半年的终端出现，并使用在智能手机、笔记本和平板电脑等平台。

华为已经着手5G设备布局

华为巴龙5G01芯片的发布则定在3GPP第一个5G标准，即NSA标准冻结后推出，意味着巴龙5G01是首款3GPP标准的5G商用芯片。巴龙5G01支持全球主流5G频段，理论上可实现最高2.3Gbps的下载速度。其小型化后预计将在华为机型上与麒麟芯片搭配使用。

除此之外，还有三星、联发科、展讯等厂商正在着手加快推出自家首款5G芯片，预计在2019年下半年，5G手机会正式和消费者见面。

展望5G：能为我们带来什么

5G技术对于用户来说，绝不是网速快了那么简单。它的各项升级所带来的变化，足以改变甚至产生多个相关的产业链，同时对我们的社交方式、通讯方式、生活娱乐产生深刻的影响。

VR

“VR元年”说了很久，但事实 “VR元年”未到，“过气”的声音已经此起彼伏。5G技术落地，最先受益的很可能是需要高速数据吞吐的VR内容。得益于5G高速低时延的特性，VR内容可以直接从网络串流至移动设备，用户体验高品质VR无需受到各种线材的束缚，甚至省下运行VR的主机，直接交给云端。

串流服务

串流服务即将应用、游戏等服务在云端运行，再将画面传输至设备，让低性能设备得以拥有更完善的使用体验。尽管在欧美早有先例，但由于延迟高、画质差等问题，加上对网络要求极高，大多尝鲜的服务商都没有了下文。5G技术下，串流服务得以摆脱有线网络的桎梏，将来在手机、平板等移动设备上，可以运行云端PC游戏和PC办公应用。

下代智能手机

手机不断跟随通讯技术发展，从普通的短信电话设备，到如今包揽生活服务和娱乐办公的综合平台，移动网络的升级将让手机能力的天花板再度跃升。结合近来流行的AI热点，5G同样意味着AI庞大的计算需求可以交给云服务器，并享受低时延，接近实时的反馈，下一代的智能手机，功能可能会远超如今人们的预想。

产业链升级

5G意味着更快的网速、对设备更高的要求。包括运营商、手机厂商、用户等都需要升级现有设施和设备：Massive MIMO技术利好AAU有源天线单元基站，顺带拉动手机LDS天线技术的需求，同时对光纤、云服务商等基础网络服务要求更高…相关配套领域会迎来更多的需求和升级。

中国信息通信研究院《5G安全需求与架构白皮书》预估，至2030年，5G网络将带动我国社会总产出16.9万亿元，经济增加值6.5万亿元，创造就业机会1950万个。

高通发布《5G经济》研究报告预测：到2035年，5G将在全球创造12.3万亿美元经济产出。2020年至2035年间，5G对全球实际GDP增长的贡献预计将相当于一个与印度同等规模的经济体。

对于看好5G板块的股民来说，无疑是好消息。

结语

时代发展，手机的存在已经不是“身外之物”那么简单。1G技术让移动通话成为可能，2G指引了初窥数字时代的门径，3G网络给我们带来了高清图片、视频通话，4G促成直播、短视频的兴起，5G又会为社交和生活方式带来怎样的革命呢？值得期待。