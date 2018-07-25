三星使出杀手锏 新GPU或使Galaxy产品走出低迷

三星S9

新浪手机讯 7月25日上午消息，据外媒报道，三星正在开发进行一项GPU项目，最早或明年推出使其Galaxy系列产品重回市场地位。

据外媒透露，三星正为未来的手机和平板电脑自主开发一款新的GPU，它具有全新的架构未来可使Galaxy手机和平板支持更高性能的图形显示。

根据外媒Graphic Speak介绍，三星的GPU可支持“超高分辨率”的动态显示功能，以及低功耗的VR系统。

这款GPU最早可能在Galaxy S10中和大家见面，同时它将面临与来自苹果即将推出的A12芯片竞争。

目前三星并未正式对此事置评，但已经默默地开始推动此事。Graphic Speak指出，三星最近聘请前英伟达也是世界著名的GPU芯片设计和异构计算专家陆建平博士（Dr. Chien-Ping Lu），并且已于去年入职。

其实三星在2017年5月已经宣布开始研发手机GPU，这也是苹果宣布开始研发自己GPU后一个月紧跟发布的。而近日有传闻称华为海思新一代旗舰处理器麒麟980将使用华为自主研发的GPU图形处理器。

目前来看，无论是三星还是苹果、华为这些手机大厂们已经开始研发自己的GPU，不过谁才是十多年来移动市场第一个敢吃螃蟹的人呢？（瑞豪）