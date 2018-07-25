新浪手机> 新机曝光 > 正文

对话王翔：小米在欧洲市场的机遇与压力

对话王翔：小米在欧洲市场的机遇与压力
2018年07月25日 07:23 新浪数码
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信
小米高级副总裁王翔，负责国际业务、知识产权和法务小米高级副总裁王翔，负责国际业务、知识产权和法务

　　图文/王迪 发自西班牙

　　西班牙全境共计8家授权小米合作店；根据第三方数据机构Canalys统计，小米手机在第一季度欧洲出货240万部，位居西班牙市场份额第三、欧洲第四。

　　昨天借着新机小米A2全球发布的机会，小米又秀了一把西欧市场近况；而这一切，距离小米香港上市不过两周。

　　至于小米是如何在正式登陆西欧8个月的时间里完成了这样的数据增长，我们在发布会后请来小米公司高级副总裁、如今的海外事业部掌门人王翔，聊了聊各方面的“小细节”。

　　1、定义“新Android One”

　　在西班牙发布的小米A2是小米旗下第二款Android One智能手机，其对应的是小米6X国行版，原生安卓系统+骁龙660 AIE+中端产品定价，都是它的特色。而在去年9月，这家公司曾以5X为原型打造了首款主推国际的产品A1，随后在11月宣布全面进军西班牙线下市场。记为小米在西欧市场迈出的第一步。

　　不过反过来说，这对于谷歌的Android One或许也是一次新尝试。

　　“谷歌最早找到我们的时候并不确定小米会考虑做Android One设备，毕竟早期Android One走的是超低端迅速普及的策略。而小米有着多年做硬件的经验，还是希望能带给用户更好的一些体验。不过最后双方敲定，产品部分“由小米全权负责”——“基于这样的合作态度才有了如今的A系列产品，我认为这也是目前最成功的Android One系列设备”对此，王翔颇为兴奋的说。

　　2、和印象里不太像的一样的目标用户

　　产品之外则是用户，伴随每年巴展，西班牙和西班牙人似乎化作了这么一个符号：他们每逢MWC就闹罢工、全年有好几个月都在假期、不太喜欢科技互联网；他们热爱生活，但可能不怎么热爱移动互联网和物联网。

　　然而对于目前的小米西班牙授权店，事情似乎又不太一样。

小米授权店里摆放的米家产品小米授权店里摆放的米家产品

　　“我们的用户对物联网产品非常感兴趣，至少是现阶段非常感兴趣。手环、滑板车的热情都很高。”不过这可能也和小米在西班牙的“群众基础”有关。王翔现场举了个例子“早期MIUI前100名核心米粉里面，有2个是西班牙米粉”。而在发布会现场，我们也看到了不少当地米粉的身影。

　　从价格段分析，西欧地区用户的构成更复杂，也是区别于印度市场的地方。出色的购买力让这个市场在旗舰机上有不少需求。同样，不太热衷数码产品，但是赶上4G升级的用户也不在少数。对此，才有了如今A2和A2 Lite并行的策略。

　　3、关于授权店产品的选择

　　谈到小米进军欧洲，授权店开设往往带有着些许象征意味；再进一步，把哪些生态链产品放到店里更能代表小米？这乍看是在谈论“卖什么”，但背后自有他的门道。

　　以积木机器人为例，“我们其实没有什么特别目的，主要还是想让大家更全面的了解我们，比较极客也比较好玩。去年我们推出的滑板车也是这个想法，而且滑板车在西班牙、法国意大利都非常受欢迎。”

米兔积木机器人米兔积木机器人

　　而抛开“选择”，更大的问题是“移植”，王翔说“这是个工作量相当大的任务”。

　　“尽管我们都说欧洲地区，但实际上每个国家的标准都不太一样；不同的语言、插座、包装，我们也是头疼了很长时间才搞定了这些。而这只是挑战之一；包括产品的售后问题，我们也是尽量选择自己搞定”

　　举个例子，小米笔记本目前就在西班牙有售，但是你看键盘首先就要替换成西班牙语。

　　4、知识产权的老话题

　　“我们在过去申请的两万多件专利当中，已经获批了七八千件；其中有一般是海外的”作为小米过去几年知识产权方面的负责人，王翔在谈到这个所有厂商进军海外的共同难题时这样说。

　　“知识产权的问题在我们这个行业，是商业模式的一部分；包括我们熟知的国际品牌每个月处理的相关纠纷就有几十件，我们自然不例外。当然这是一个持续投入的问题，你必须有更多的技术用于和其他品牌交换”

　　在未来两年，在保证数量的基础下，“怎么样提高知识产权资产的质量”则成了小米的新课题。

　　5、再提2019年进军美国

　　此前王翔曾对外称会在2019年进军美国市场，至于这个时间点是怎么来得，现场我们有了更详细的解答。

　　“美国市场的度特性在于运营商主导，网络频段和国内比更复杂，需要投入更多的网络工程师；这跟小米以往熟悉的模式并不相同的。我们习惯设计一款产品，能针对越多的用户越好。另外同时间段里我们的精力也有限，并不能全球全部市场同步前进。”

　　从本质看“运营商模式不是小米的舒适区”才是关键。以如今西班牙市场为例：虽然线上各渠道电商、线下授权店、线下公开渠道都有小米的身影。但谈到运营商市场，目前仍旧处于探索期。

　　写在最后：上市之后看小米的欧洲之旅

　　在月初的公开信中，雷军曾经总结了小米未来的成长空间，并将之总结为三大策略。其中两条分别是：

　　小米要进一步推进国际化，尽早实现国际业务收入占全部收入的一半以上

　　未来十年，小米公司的IOT（物联网）业务预计达到40%~50%

　　显然，在欧洲市场的拓展无疑是两件事的交汇点。王翔坦言“是机遇但也有压力”。我们我们前面谈了那么多机遇，但压力仍旧存在。

西班牙的小米授权店西班牙的小米授权店

　　“我们去年五六月份看西欧市场，很多机型卖400多欧元，但其实也就国内千元机的水准。不仅手机包括生态链产品，我们小米的产品也更有设计感”这种降维打击给了小米迅速扩大市场的机会，“新市场最早总会有一波冲量的高峰期”，不过目前Android One最多也只能上探到中端价格。

　　所以，如何验证其在高端产品的竞争力，可能是快速增长期过后，小米马上要面临的问题。

小米西班牙王翔
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有