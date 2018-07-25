对话王翔：小米在欧洲市场的机遇与压力

小米高级副总裁王翔，负责国际业务、知识产权和法务

图文/王迪 发自西班牙

西班牙全境共计8家授权小米合作店；根据第三方数据机构Canalys统计，小米手机在第一季度欧洲出货240万部，位居西班牙市场份额第三、欧洲第四。

昨天借着新机小米A2全球发布的机会，小米又秀了一把西欧市场近况；而这一切，距离小米香港上市不过两周。

至于小米是如何在正式登陆西欧8个月的时间里完成了这样的数据增长，我们在发布会后请来小米公司高级副总裁、如今的海外事业部掌门人王翔，聊了聊各方面的“小细节”。

1、定义“新Android One”

在西班牙发布的小米A2是小米旗下第二款Android One智能手机，其对应的是小米6X国行版，原生安卓系统+骁龙660 AIE+中端产品定价，都是它的特色。而在去年9月，这家公司曾以5X为原型打造了首款主推国际的产品A1，随后在11月宣布全面进军西班牙线下市场。记为小米在西欧市场迈出的第一步。

不过反过来说，这对于谷歌的Android One或许也是一次新尝试。

“谷歌最早找到我们的时候并不确定小米会考虑做Android One设备，毕竟早期Android One走的是超低端迅速普及的策略。而小米有着多年做硬件的经验，还是希望能带给用户更好的一些体验。不过最后双方敲定，产品部分“由小米全权负责”——“基于这样的合作态度才有了如今的A系列产品，我认为这也是目前最成功的Android One系列设备”对此，王翔颇为兴奋的说。

2、和印象里不太像的一样的目标用户

产品之外则是用户，伴随每年巴展，西班牙和西班牙人似乎化作了这么一个符号：他们每逢MWC就闹罢工、全年有好几个月都在假期、不太喜欢科技互联网；他们热爱生活，但可能不怎么热爱移动互联网和物联网。

然而对于目前的小米西班牙授权店，事情似乎又不太一样。

小米授权店里摆放的米家产品

“我们的用户对物联网产品非常感兴趣，至少是现阶段非常感兴趣。手环、滑板车的热情都很高。”不过这可能也和小米在西班牙的“群众基础”有关。王翔现场举了个例子“早期MIUI前100名核心米粉里面，有2个是西班牙米粉”。而在发布会现场，我们也看到了不少当地米粉的身影。

从价格段分析，西欧地区用户的构成更复杂，也是区别于印度市场的地方。出色的购买力让这个市场在旗舰机上有不少需求。同样，不太热衷数码产品，但是赶上4G升级的用户也不在少数。对此，才有了如今A2和A2 Lite并行的策略。

3、关于授权店产品的选择

谈到小米进军欧洲，授权店开设往往带有着些许象征意味；再进一步，把哪些生态链产品放到店里更能代表小米？这乍看是在谈论“卖什么”，但背后自有他的门道。

以积木机器人为例，“我们其实没有什么特别目的，主要还是想让大家更全面的了解我们，比较极客也比较好玩。去年我们推出的滑板车也是这个想法，而且滑板车在西班牙、法国意大利都非常受欢迎。”

米兔积木机器人

而抛开“选择”，更大的问题是“移植”，王翔说“这是个工作量相当大的任务”。

“尽管我们都说欧洲地区，但实际上每个国家的标准都不太一样；不同的语言、插座、包装，我们也是头疼了很长时间才搞定了这些。而这只是挑战之一；包括产品的售后问题，我们也是尽量选择自己搞定”

举个例子，小米笔记本目前就在西班牙有售，但是你看键盘首先就要替换成西班牙语。

4、知识产权的老话题

“我们在过去申请的两万多件专利当中，已经获批了七八千件；其中有一般是海外的”作为小米过去几年知识产权方面的负责人，王翔在谈到这个所有厂商进军海外的共同难题时这样说。

“知识产权的问题在我们这个行业，是商业模式的一部分；包括我们熟知的国际品牌每个月处理的相关纠纷就有几十件，我们自然不例外。当然这是一个持续投入的问题，你必须有更多的技术用于和其他品牌交换”

在未来两年，在保证数量的基础下，“怎么样提高知识产权资产的质量”则成了小米的新课题。

5、再提2019年进军美国

此前王翔曾对外称会在2019年进军美国市场，至于这个时间点是怎么来得，现场我们有了更详细的解答。

“美国市场的度特性在于运营商主导，网络频段和国内比更复杂，需要投入更多的网络工程师；这跟小米以往熟悉的模式并不相同的。我们习惯设计一款产品，能针对越多的用户越好。另外同时间段里我们的精力也有限，并不能全球全部市场同步前进。”

从本质看“运营商模式不是小米的舒适区”才是关键。以如今西班牙市场为例：虽然线上各渠道电商、线下授权店、线下公开渠道都有小米的身影。但谈到运营商市场，目前仍旧处于探索期。

写在最后：上市之后看小米的欧洲之旅

在月初的公开信中，雷军曾经总结了小米未来的成长空间，并将之总结为三大策略。其中两条分别是：

小米要进一步推进国际化，尽早实现国际业务收入占全部收入的一半以上 未来十年，小米公司的IOT（物联网）业务预计达到40%~50%

显然，在欧洲市场的拓展无疑是两件事的交汇点。王翔坦言“是机遇但也有压力”。我们我们前面谈了那么多机遇，但压力仍旧存在。

西班牙的小米授权店

“我们去年五六月份看西欧市场，很多机型卖400多欧元，但其实也就国内千元机的水准。不仅手机包括生态链产品，我们小米的产品也更有设计感”这种降维打击给了小米迅速扩大市场的机会，“新市场最早总会有一波冲量的高峰期”，不过目前Android One最多也只能上探到中端价格。

所以，如何验证其在高端产品的竞争力，可能是快速增长期过后，小米马上要面临的问题。