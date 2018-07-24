小米A2在西班牙发布 但更像是西欧市场的阶段汇报

新浪手机讯 7月24日晚间消息，刚刚小米正式在西班牙发布旗下第二款Android One系列产品小米手机A2，一同登场还有定位低端的小米A2 Lite。详细情况我们看现场回顾。

小米A2在西班牙发布

作为目前小米国际市场的负责人，王翔上台分享了关于近期小米的近况，譬如正式进入西班牙市场八个月、譬如在香港敲钟上市。相比较传统国内发布会的开场卖家秀，这次小米更专注与介绍数据上的自己。譬如目前欧洲市场第四、西班牙市场第三。

此外，小米在发布会上还公布了一些在西班牙的授权店情况：目前小米在西班牙共设有5家授权店，除手机产品还和国内体验店一样备有小米米家电动滑板车、小米盒子、米家4K运动相机、小米手环等小米物联网明星产品。

谈及此次发布的小米A2，是小米旗下第二款和谷歌合作推出的Android One智能手机，对应的是小米6X国行版；原生安卓系统+骁龙660 AIE+AI人像拍摄是这款手机主打卖点。而在去年9月，这家公司以5X为原型打造了首款主推国际的产品A1。

新品拍照硬件信息

整体硬件层面，小米A2采用5.99英寸1080P分辨率级别全面屏，背部为全金属机身，使用了纳米注塑工艺、隐藏式天线设计；搭载高通骁龙660AIE处理器+4/6GB RAM+32/64/128GB ROM的硬件组合；后置竖形双摄为2000万像素+1200万像素，主摄是索尼IMX 486，前置镜头为2000万像素；机身电池容量为3010毫安时，支持后置指纹识别。

而在外观方面，这款手机采用金属一体成型设计，机身厚度控制在7.3毫米。而在颜色上则拥有黑、蓝、金三色可选。

发布会上展示的拍照对比

拍照是这款手机的卖点之一，除了经常说的AI自拍，这款手机的弱光效果也在发布会上被强调。该机副摄采用索尼IMX376传感器，1.0μm单位像素面积以及f/1.75大光圈，支持像素四合一技术，在夜晚拍人像时，4个像素将合成为一个2.0μm的大像素，单位感光能力提升4倍，使夜拍照片拥有更多细节的同时产生更少的噪点。小米A2 Lite

除了小米A2，此次发布会还发布了小米A2 Lite，整机采用5.84英寸19：9刘海全面屏，搭载骁龙625处理器+3GB RAM+32GB ROM的基本硬件组合，并且同样拥有黑、金、蓝三色可选。

小米A2价格公布

具体到售价上，小米A2的4+32GB版售价249欧元（约合人民币1980元），4+64GB版售价279欧元（约合人民币2200元），而6+128GB的版本售价则为349欧元（约合2780元）。小米A2 Lite的最终起售价格则为179欧元（约合人民币1200元），4+64GB版本售价229欧元（约合人民币1700元）。

新浪手机点评：

值得注意的是，这是小米在西欧市场发布的第二款手机产品。也可以看做是小米手机在这一区域走出的第二步。虽然目前国内手机厂商在海外诸如印度、东欧和东南亚都有不错的表现，但是西欧、美国仍旧是攻坚战。

相比较其余市场的低价性价比战略，西欧对手机产品相对较低的需求和美国市场对专利的要求，都是和以往有所区别。

所以这次小米A2系列推出，自然是又一次亮相机会。另外小米的“物联网”生态也是其未来发展的核心，在西班牙的线下布局，不仅仅关乎国际市场，也关乎物联网的未来发展。