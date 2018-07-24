Bixby要实体化？三星在欧洲注册Magbee智能音箱商标

新浪数码讯 7月24日下午消息，三星在美国和欧洲注册了新商标用于音箱，根据资料显示，三星的智能音箱将被命名为Magbee。

三星注册的商标

有关三星的智能音箱细节我们还不得而知，不过其中搭载三星Bixby智能语音助手是板上钉钉的事。除此以外，三星旗下的音响产品制造商哈曼或将参与其中。

据了解，三星正在研发用于互联家庭的音频解决方案，而这套方案的硬件载体正式Magbee智能音箱。有消息称，三星Magbee智能音箱将在IFA 2018上发布，也有可能会出现在8月9日Galaxy Note 9的发布会上。

三星智能音箱概念图

此前，三星曾向美国专利局提供一项专利，专利中显示了一个可以360度旋转的智能音箱，它具备7个麦克风、1个摄像头以及一块显示屏。可旋转式的设计意味着这款智能音箱能提高语音识别的速度，因为不管用户站在哪里，它都能自动调整麦克风位置。

除此以外，这款音箱的显示屏将支持触摸功能，并且能够显示文字、照片等信息。还有消息称，三星智能音箱的显示屏支持S-pen手写笔输入，就和三星Note系列手机一样。

今年早些时候，三星移动事业部总裁高东真宣布，三星的Bixby智能音箱将在今年下半年的某一时刻发布。结合当前消息来看，距离这款智能音箱设备和用户见面的日子已经不远了。

新浪点评：

在美国，智能音箱普及得很快，亚马逊和谷歌两家几乎瓜分了70%的市场份额。对于三星来说，现在入局似乎来得有些晚。

而在中国，智能音箱没能像在美国那么火爆，不过各大科技公司一开始就早早布局，让这类产品以各个等级的价格覆盖市场。留给三星的时间并不多。

三星做智能音箱的优势在于本身有Bixby这个在手机中不断打磨的语音助手，并且这家厂商旗下还拥有包括电视、冰箱等等家电产品线，在智能家居这个领域占据一定优势。（苏航）