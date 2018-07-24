手机出售指南：这样卖手机，安全又高效

本文来自爱范儿

一眨眼 2018 年已经过去了 6 个月，回顾过去的这半年，实际上已经有数十款新机在市场上面世。新机发布的节奏如此之快，其实在无形中也让我们更新手机的节奏也随之变快了。

▲ 图片来自：Vteki

那么，在半年一次的‘换机潮’到来前，我们应该怎样处理手上的旧手机？在交易的同时我们又应该注意哪些事项？

今天 AppSo 就来跟大家聊聊，在出售闲置手机前，我们需要做哪些事。

懒人目录

你的手机是几成新？

了解二手市场上的话术

挑选合适的二手发布平台 & 物流方式

备份你的手机

卖闲置虽方便，但也要注意这些事项

你的手机是几成新？

若干年前，我曾在二手手机市场上听说过这么一段话：

就算你手上的是一台成色全新的手机，只要你拆开过包装，卖出的价值马上就要打 8~9 折了。因为，没人会愿意用原价买一台被拆封过的手机。

▲ 图片来自：Harvestcellular

虽然这段话听着就让人感觉像是一句商家为了压低收购价而胡编的话术，可即便是在若干年后的今天，‘拆包装打折’的说法也仍然适用于二手手机市场当中。

实际上，随着生产规模和电商平台迅猛发展，消费者买手机已经不再是一件难事。正因如此，在零售业发达的背景下， 即便是一台 100% 成色全新的手机，只要包装被拆开过，那么它就会自动贬值。

没有人会愿意花一手的价钱去买二手手机，而证实这是一台新手机的核心价值，便是它的塑封包装。

所以，对于只是被拆封过外包装且没有任何损耗的手机，我们可以定义为‘全新未使用’。但是这种情况下我们不能将其描述为‘未拆封使用’，毕竟你是真的把包装给拆开了。

而手机使用过，但外观几乎没有任何损耗，我们则可以称之为‘充新’。

既然有‘全新’的 100% 完美成色，自然也会有 95%、90% 以及 80%、70% 等等的成色定义，这里我们称之为‘9.5 成新’、‘9 成新’、‘8 成新’等等。

手机成色的判定主要是根据手机机身的外观损耗而定，比如是否有刮擦、磕碰、掉漆等等；其次是内部零部件的损耗程度，如屏幕是否显示正常、电池是否存在损耗等。

▲ 图片来自：Used3c

不过事实上，成色判定目前仍然是一个主观的行为，同时也没有一个定义规则，因此我们采访了几位二手市场上的商家，综合信息给大家整理出一份《成色判定规则》作为参考：

主机外观有正常使用痕迹，无明显刮痕、磕碰、内部损耗 = 9.5 成新

主机外观有 1 条可视刮痕，无磕碰、内部损耗 = 9 成新

主机外观有 2 条可视刮痕或有 1 道磕碰、无内部损耗 = 8 成新

主机外观有 2 条以上可视刮痕或 2 道磕碰、内部损耗较小 = 7 成新

主机外观仿佛上过战场、内部出现损耗 = 5 成新

了解二手市场上的话术

如果说互联网是一个世界的话，那么每个平台就是这个世界里的每一个国家。而每个‘国家’，都会有他们自己的语言和文化。

在网络闲置平台上，我们会见到诸如‘套机’、‘裸机’、‘带票’、‘在保’、‘大刀’、‘小刀’、‘不刀’、‘面交’等新名词。刚开始接触网络闲置平台的朋友，可能也不一定会了解到其中之意。

不过实际上，这些词其实也并不难理解：

套机：主机 + 配件齐全，成套出售的手机

裸机：单一主机，不包含其原厂配件出售的手机

带票：附带发票或购买凭证出售（对后期售后维修尤其有用）

在保：正在官方保修范围内的手机

箱说全：包装盒、说明书、保修凭证齐全

大刀 / 小刀 / 不刀：大幅砍价 / 小幅砍价 / 不接受砍价

面交：当面交易（最安全的交易方式之一）

例句示范：

出售小米 8 亮蓝版，外观有正常使用痕迹，无磕碰，屏幕一直贴膜使用，保守估计 9 成新。骁龙 845+8GB+128GB 配置版本，箱说全带票，保修到 201X 年 X 月，现 XX 转手，可小刀或包邮，同城支持面交。

在闲置平台上发布闲置消息应尽量做到精明扼要，除了清晰表达商品信息，也要表明出售的态度，这样能免去不少被询价的麻烦。

挑选合适的二手发布平台 & 物流方式

你的手机能否卖出一个好价钱，关键其实除了商品本身以外，挑选合适的平台发布也同样重要。目前，出售闲置手机的方法主要分两种，一种是 C2B 的企业回收；一种是在 C2C 平台上发布闲置信息。

企业回收的优势是可靠和方便。

用户可以将闲置手机拿到线下回收点‘即卖即取现’，或者是在企业网站上预约回收，待企业委托的物流来收取手机后，再由企业估值并通过线上转账。出售者无需担心售后事宜。

劣势是回收价是根据企业人员或用户线上填写的条件而定，其估值对比 C2C 平台而言也相对较低。

C2C 闲置平台则相对比 C2B 企业定价更自由一些，商品评估和报价由卖方而定，若商品成色较新、凭证齐全，往往都能卖到一个好价钱。

不过，C2C 平台虽然定价自由，但卖方同时也需要承担邮寄和售后责任。对于对商品要求苛刻的买家，卖家可能需要承担被寄回商品、退款的成本和风险。

这里需要注意的是，由于带锂电池的电子设备目前已经不能通过空运运输，所以手机等电子设备均由陆运处理。

因此，即便是在国内数一数二的顺丰速运，跨省投递最少也需要 2~3 天时间。建议在出售手机前，先与买家确认物流信息以及时间。

当然，若是遇到了同城买家，最好能约定在车站、地铁站、咖啡店等方便见面的地方进行面交。这样除了能够方便双方交收以外，说不定还能认识到一位新朋友。

备份你的手机

若是前面的步骤都进行顺利，那么在交付旧手机前，你需要先备份且清空旧手机内的所有内容。

关于 iOS、Android 手机的备份方法，可参考《最全备份指南！学会这招，手机丢了也不怕》这篇文章。

卖闲置虽方便，但也要注意这些事项

在网络发达的今天，出售闲置商品已经不是一件难事。不过，即便在交易途中有第三方平台支持，买卖双方也难免会因商品或沟通问题而产生不愉快的经历。

▲ 图片来自：Huffingtonpost

所以，在本文最后我附上了几个‘卖闲置’的心得作为结尾，在转手闲置前大家也不妨可以当做要点参考，能免去一些不必要的麻烦：

对商品的成色进行合理评估，每一道刮痕、磕碰、零部件是否为原装都能影响到商品价值。

包装、配件、凭证齐全，外观干净能在出售时为商品加分不少。

无论保修凭证是否存在，在保修期内的主机比过保的主机更值钱。

未拆过的主机比被拆过的主机更值钱，即便是主机未曾遇过故障。

若能够当面交易，尽量选择当面交易。反之，若遇到信用度不高的买家，建议放弃交易。

邮寄贵重的电子产品时，可酌情保价。

对商品的成色进行合理评估，每一道刮痕、磕碰、零部件是否为原装都能影响到商品价值。

总之，在网络世界里，无论是买或是卖二手，在交易前都要给自己留个心眼，必要时可截取记录作为追责凭证。若是不慎受骗，请尽快联系交易平台客服并报警处理。