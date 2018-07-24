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三星机皇规格再曝光:4000mAh电池+25W双无线快充

三星机皇规格再曝光:4000mAh电池+25W双无线快充
2018年07月24日 07:57 新浪科技综合
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　　本文来自太平洋电脑网

　　距离三星Note 9在8月9日的发布会越来越近，这款三星年度机皇已经渐渐揭开了它的神秘面纱。继外观图之后，机智的网友们又从许可文件中“挖”出了有关Note 9的更多参数。

　　最近，一份巴西通信局的认证文件提前偷跑了三星Note 9的参数信息，显示新机将拥有4000mAh的电池。从文件登记型号N965看，该新机属于三星Note 8（N950）的后继版本，因此可信度较高。

　　如果文件属实，那么三星Note9在电池容量较上代明显有了很大的进步，续航表现将在Note 8的基础上大幅增强。

　　除了续航方面的提升，还有三星的最新无线充电底座Wireless Charger Duo同时在互联网现身。从外包装可以看到，新充电底座支持最高25W的快速充电，并且支持双设备，结合三星的新产品消息，三星Note 9很可能就是旗下首款25W无线充电的受益者，而另一个无线充电区则留给即将发布的Galaxy Watch智能手表。

　　其他规格方面，三星Note 9将继续沿用双曲面屏幕设计，搭载高通骁龙845/Exynos 9810处理器，提供6/8GB内存，S-Pen手写笔增加蓝牙功能。至于会不会加入3D人面识别和屏下指纹功能，就需要粉丝们再等多几个星期才会揭晓了。

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