雷军宣布颜克胜为小米集团副总裁 主抓产品/服务质量

小米新任集团副总裁颜克胜

新浪手机讯 7月23日下午消息，小米集团董事长雷军今日发布内部信，任命原手机部副总裁颜克胜为集团副总裁，兼任集团质量委员会主席，直接向雷军汇报，同时任命张健担任集团质量办主任，向颜克胜汇报。任命即日生效。

雷军在内部信中称：“小米集团上市后，我们的首要任务就是要全面提升产品和服务质量。”这也是小米在践行上市前就谋划好的路线图。上市前雷军曾在内部信中勉励全员：“未来我们将始终坚持和用户交朋友，始终坚持做感动人心、价格厚道的好产品，始终坚持将创新和品质并举，品质永远是我们的生命线。我们将矢志不渝地在全球打造广受尊重的中国品牌。”

资料显示，颜克胜是小米第53号初创员工，此前供职于摩托罗拉，于2010年10月加入小米任手机结构部总监，负责手机的研发和创新。颜克胜于2013年初组建了SQE团队，负责供应商质量管理；2015年底开始负责组建手机研发核心器件部；2016年组建小米手机质量部，负责手机部门质量开发和质量管理工作；2017年初，升任小米手机部副总裁，质量委员会副主席，负责管理整个硬件研发团队和质量部、测试部、产品开发部、深圳研发中心，以及公司手机产品品质。

值得一提的是，颜克胜主导了第一代小米MIX的研发工作，是全面屏手机概念的发起人之一，并且主导及推动了全陶瓷机身在手机上的应用。2017年小米MIX2手机发布会上，雷军特别感谢了两个人，并让他们接受来自全场的掌声，一个是小米供应链副总裁张峰，另一个就是颜克胜。

此前雷军亲任质量委员会主席，现在钦点大将接任这一职务，足见任命的份量，以及雷军对质量工作的重视程度。正如雷军在内部信中所说：“质量是小米的生命线，我们要用品质的铁拳赢得市场。这是一场硬仗，也是一场持久战，除了死磕到底之外，没有捷径可走。”

以下为内部信全文：

小米集团任命通知

各位小米的同学：

质量是小米的生命线，我们要用品质的铁拳赢得市场。这是一场硬仗，也是一场持久战，除了死磕到底之外，没有捷径可走。小米集团上市后，我们的首要任务就是要全面提升产品和服务质量。为此，公司决定：

一、任命原手机部副总裁颜克胜为集团副总裁，兼任集团质量委员会主席，负责集团所有产品和服务的品质管理工作，并负责推动用户使用体验的持续改善工作，直接向我汇报。

二、任命张健担任集团质量办主任，向颜克胜汇报。

此任命即日生效。

雷军

2018.7.23