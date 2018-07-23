苹果智能音响HomePod新系统或将支持拨打电话功能

新浪数码讯 7月23日下午消息，据国外科技媒体报道，从iOS 12定制系统测试版中发现， HomePod或将支持打电话、多重计时器时等功能。

苹果智能音响HomePod

去年随着iPhone X的发布，苹果推出首款智能家居音箱——HomePod。早前外媒对这款产品进行评测，结论大多是它的音质出色，但在智能化方面，对比谷歌和亚马逊的产品有差距。不过，一家法国科技网站iGeneration发现在iOS 12定制系统测试版中，HomePod增加了几项小功能。

新iOS 12系统中将支持HomePod通过iPhone直接拨打电话功能。虽然这个功能看似简单，但对于现在的HomdPod来说实现起来非常复杂。

目前系统中的HomePod不能获取用户的通讯录，因此也不能通过HomePod中的Siri直接呼叫对方，另外在打电话时需要手动切换至HomePod方可使用。当有人向打电话时HomePod也不会响铃，同样需要手动调至使用HomePod接听。

iOS 12更新之后，不但可以直接向对方打电话，而且支持读取用户通讯录，通过Siri直接拨打。

除了拨打电话之外，“多重计时器”也是HomePod将推出的功能，可以通过一个HomePod同时运行多个计时器。

比如说设定60分钟的“蛋糕”烘焙时间，又或者是设定10分钟的“饼干”模式，并且随时可以通过HomePod中的Siri询问所剩时间。

此外还有几个小功能，比如HomePod能够自动识别并连接当前iPhone中所使用的Wi-Fi网络，再比方说通过音箱查找我的手机。

虽然在这个iOS 12定制测试版中发现了HomePod的诸多功能，但不确定是否能在正式版中全部实现。

苹果今晨宣布将在太平洋时间25日上午11点到下午3点之间到场（北京时间26日零晨2-7点），实时回答关于各种话题的问题。

新浪科技的驻美记者也曾直播评测这款产品，目前为止，这款产品还没有在国内上市的计划。（瑞豪）