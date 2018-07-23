浅解安卓系统的“API等级”

据泰尔终端实验室公众微信号报道，2018年7月18日上午，电信终端产业协会（TAF）发布《移动应用软件高API等级预置与分发自律公约》（以下简称《公约》）。OPPO、华为、百度、360、阿里、小米、VIVO、腾讯作为发起单位，共同签署《公约》，并发出联合倡议：号召广大移动应用软件预置与分发服务提供者，拒绝上架并及时更新低API等级的应用，共同维护用户权益。

签署《公约》现场

《公约》规定，自2019年5月1日起，新上架和预置应用应基于Android 8.0 （API等级26）及以上开发。自2019年8月1日起，现有应用的更新应基于Android 8.0 （API等级26）及以上开发。八家厂商在签约仪式上郑重承诺：将严格遵守和履行自律公约规定，拒绝上架和更新低API等级应用。

可能大家对《公约》中所提到的“API等级”这个概念不是很熟悉，那么我们就来聊聊它究竟是一个什么东西。

一、”API“是什么

API的全称是“Application Programming Interface”，中文释义为“应用程序编程接口”。在手机或者电脑等的系统中，API是一些预先定义的函数，通过调用这些函数，能够让程序得以使用设备自身的硬件或软件。比如，在用微信进行视频聊天的时候，微信就可以使用手机的前置摄像头。使用API接口可以不用访问底层的源代码，也不用理解内部的工作机制和细节，当访问某些软硬件的时候，直接通过调用要使用的API接口函数就能完成操作，大大提高程序员的工作效率。

安卓系统

二、”API等级26“是什么

知道了API的作用之后，我们就来了解一下什么是“API等级26”。在安卓系统中，系统提供了一个框架API，应用可利用它与底层安卓系统进行交互。每个版本的安卓平台都会进行框架 API 的更新，安卓1.0所对应的API等级为1，其后每个版本的安卓系统都会对API等级进行升级，以整数的形式往后累加。“API等级26”就是最新版本的安卓8.0系统的API等级。

三、“API等级“的更新原则

每次对API等级进行升级，都会包含之前系统的API，大多数API更改都是新增更改，会引入新功能或替代功能。 在API的某些部分得到升级时，旧版的被替换部分将被弃用，但不会被移除，这样现有应用仍可使用它们。 在极少数情况下，可能会修改或移除API的某些部分，但通常只有在为了确保API稳健性以及应用或系统安全性时，才需要进行此类更改。 所有其他来自早期修订版的API部分都将结转，不做任何修改。

四、”API等级“的更新会带来怎样的好处

API等级的更新是谷歌公司针对系统安全以及易用性方面的改进。通过更新系统，可以增加一些功能，也可以修补一些漏洞，对于新增的功能，安卓会增加新功能的API接口，以供开发者运用到自己的应用中。比如安卓8.0以后新增的单摄虚化功能，这项功能也会提供相应的API接口，开发者可以把这项新功能加入到自己的应用中去。再比如，在安卓8.0的系统中，谷歌公司封堵了一些漏洞病毒，开发者就可以遵循新的框架API进行软件的适配，从而规避这些风险。

安卓8.0系统

五、对《公约》中规定的理解

API等级较低的应用，一是在权限管理方面存在用户可知而不可控的问题，二是存在可规避系统安全机制的漏洞，容易造成用户个人信息泄漏，引发大量终端安全和个人信息保护风险。《公约》中规定，自2019年5月1日起，新上架和预置应用应基于Android 8.0 （API等级26）及以上开发。自2019年8月1日起，现有应用的更新应基于Android 8.0 （API等级26）及以上开发。这样做就会保障用户的权益，大大减少用户隐私的泄漏风险，使得我们的手机更加安全。

现在大家明白了API等级的概念以及《公约》的执行会给我们带来的好处，未来手机应用在安全性方面势必会得到提高。《公约》的执行对我们的来说是一件好事，但究竟能不能达到我们想要的效果，我们拭目以待。（晨光）

附件：

《移动应用软件高API等级预置与分发自律公约》

第一章 总则

第一条 为促进移动应用软件预置与分发服务规范有序发展，保障企业和个人合法权益，维护国家利益、公共利益、行业利益，规范服务市场秩序，建立健康的移动应用环境，制定本公约。

第二条 本公约所称移动应用软件预置与分发服务是指为用户提供移动应用软件预置、下载、安装、升级、卸载及其他辅助应用软件分发相关的服务。

第三条 本公约适用于自愿加入《移动应用软件高API等级预置与分发自律公约》的移动应用软件预置与分发服务提供者，并且倡议其他服务提供者积极遵守。

第四条 移动应用软件预置与分发服务提供者应当遵循守法、诚信、公平、中立、客观的基本原则，遵从开放、平等、协作、分享的互联网精神，积极维护国家利益、公共利益和行业利益，尊重权利人的合法权益。

第五条 移动应用软件预置与分发服务提供者应履行管理义务，依法依规提供移动应用软件，并采取有效措施，维护用户的知情权和选择权，切实保护用户合法权益。

第二章 自律条款

第六条 自2019年5月1日起，新上市Android 9.0及以上版本智能手机所预置应用应基于Android 8.0 （API等级26[i]）及以上开发。自2019年8月1日起，已上市Android 9.0及以上版本智能手机预置应用的更新应基于Android 8.0 （API等级26）及以上开发。

第七条 自2019年5月1日起，新上架应用应基于Android8.0 （API等级26）及以上开发。自2019年8月1日起，现有应用的更新应基于Android8.0 （API等级26）及以上开发。

第三章 公约执行

第八条 电信终端产业协会作为本公约的执行机构，负责组织实施本公约，并及时向行业宣传国家相关法律、法规、政策等。

第九条 本公约成员单位应充分尊重并自觉履行本公约的各项自律原则。

第十条 公约执行机构根据本公约制定相关的实施细则，组织第三方检测机构对成员单位的实施情况进行监督检查。对于违反公约规定的成员单位，督促及时下架或限期整改，必要时进行通报。

第十一条 公约成员单位违反本公约的，任何其他成员单位均有权及时向公约执行机构进行检举，请求公约执行机构进行调查；公约执行机构可以直接进行调查，并将调查结果向全体成员单位公布。

第十二条 本公约所有成员单位均有权对公约执行机构执行本公约的合法性和公正性进行监督。

第十三条 本公约执行机构及成员单位在实施和履行本公约过程中必须遵守国家有关法律、法规。

第四章 附则

第十四条 本公约经公约发起单位法定代表人或其委托的代表签字后生效，并在生效后的30日内由电信终端产业协会向社会公布。

第十五条 本公约遵循“动态修订、逐步完善”的原则。在必要时，可以对本公约进行修改。

第十六条 我国移动应用软件预置与分发服务提供者接受本公约的自律规则，均可以申请加入本公约；本公约成员单位也可以退出本公约，并通知公约执行机构；公约执行机构定期公布加入及退出本公约的单位名单。

第十七条 本公约由电信终端产业协会负责解释。

本公约自即日起施行，请社会各界予以监督。

电信终端产业协会

2018年7月18日