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工信部向小米等15家企业发放虚拟运营商正式牌照

工信部向小米等15家企业发放虚拟运营商正式牌照
2018年07月23日 13:28 央视新闻
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　　央视新闻客户端7月23日消息，工业和信息化部官网刚刚发布了《工业和信息化部向15家企业颁发移动通信转售业务经营许可》的通知，这意味着试点近五年的虚拟运营运营商终于获得正式牌照。

　　移动通信转售业务就是俗称的虚拟运营商，是指从拥有移动通信网络的基础电信运营商那里购买通信服务，重新包装成自有品牌并销售给用户的电信服务。目前市场上以170，171开头的手机号就是虚拟运营商号码。2013年5月，工信部为鼓励引导民间资本进入电信领域，发布移动通信业务转售方案。从2013年底首批牌照发放以来，共有42家企业分5批获得虚拟运营商试点牌照。此前公布的虚拟运营商试点期是截至2015年12月31日，后因种种原因，直到今年4月底才宣布结束试点。

　　《工业和信息化部向15家企业颁发移动通信转售业务经营许可》通知原文如下——

　　为鼓励移动通信业务创新，提升移动通信整体服务水平，经苏州蜗牛数字科技股份有限公司、深圳市优友互联有限公司等企业申请，工业和信息化部依照法定程序，严格审核，于近日向与中国联合网络通信集团有限公司首批签约的15家企业（详见附件）发放了经营许可证，批准其经营移动通信转售业务。

　　上述企业在“依法经营承诺书”中表示，将严格遵守法律法规和企业承诺，切实履行社会责任。移动通信转售业务正式商用后，我部将通过年报公示、信用约束等措施做好事中事后管理。强化基础电信企业的合作管理责任，充分发挥转售行业组织的作用，共同维护良好的市场秩序，切实保障用户合法权益和网络安全，推动行业持续健康发展。

　　以下为15家移动通信转售企业名单：

　　苏州蜗牛数字科技股份有限公司

　　深圳市优友互联有限公司

　　红豆集团有限公司

　　远特（北京）通信技术有限公司

　　阿里巴巴云计算（北京）有限公司

　　民生通讯（深圳）有限公司

　　天音通信有限公司

　　二六三网络通信股份有限公司

　　北京迪信通通信服务有限公司

　　北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司

　　分享通信集团有限公司

　　北京乐语通信科技有限公司

　　小米科技有限责任公司

　　海南海航信息技术有限公司

　　话机世界通信集团股份有限公司

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