还记得当年魅族Gravity悬浮音箱吗？现在有了新消息

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新浪数码讯 7月23日上午消息，中国手机厂商魅族的官方账号@魅族配件 转发了一年前的一微博，暗示此前在国外网站众筹的魅族悬浮音箱Gravity或将上市。

魅族的悬浮音箱

@魅族配件 微博今日转发了一年前的一条关于魅族悬浮音箱Gravity的抽奖微博，并在文案中写道“抱歉，让你久等了”。随后，@魅族科技 官方微博也对着微博进行了转发，还调侃道：“这可能是史上最久的抽奖了”。

魅族官微转发微博，暗示该音箱或将到来

这一系列的动作让人不禁联想到那个被搁置了一年之久的魅族悬浮音箱项目——它似乎要被重启了，并且有可能和魅族16一起发布。

Gravity悬浮音箱曾于2016年5月在美国网站众筹，定价169美元（约合人民币1102元），预计在该年12月份发货。不过后来因为制造工艺等问题延期。到了2017年3月，魅族再次宣布由于产品未达到创始人黄章的要求，该项目再次延期，并建议用户进行退款，而后便没了音信。时隔一年，这款产品终于再次被提及。

亚克力材质会折射出歌曲名称、进度等信息

关于这款名为Gravity的魅族悬浮音箱，新浪数码曾经拿到这款产品的工程机，并做过详细的评测。这款蓝牙音箱最具特色的地方在于外观设计，它由日本设计师坪井浩尚操刀，在黑色音箱中贯穿了一块透明亚克力玻璃，用于支撑音箱，看上去就像是音箱浮在空中。而这种设计带来的另一个视觉效果则是通过棱镜将图像折射到亚克力晶体上，让它兼具时尚与科技。（苏航）