苹果升级新MBP内部设计 主板崩溃数据无法恢复

如果你购买了2018款MacBook Pro，那么主板是否健康很重要，因为维修专家们发现，苹果直接将固态硬盘被直接焊接在了主板上。

据外媒报道称，苹果在2018款Touch Bar版本的MacBook Pro上，进行了一些内部设计上的调整，苹果移除了主板上的数据恢复连接口，并且固态硬盘是焊接在主板上的，这带来的风险也就高很多。

一旦你的主板出现问题，那么数据恢复工具将不支持最新款的MacBook Pro，这样就导致你的数据拿不出来了。

维修人员认为，苹果此举可能是引入T2芯片后，保护固态硬盘的数据安全，所以故意去除掉了之前的接口，所以大家可以选择使用Time Machine备份。