苹果于7月25日举行HomePod在线问答活动

相关阅读：HomePod在智能测试中倒数第一 但未来被看好

群众评HomePod：音质挺好 Siri听话但智商不足

新浪数码讯 7月23日上午消息，苹果公司宣布，定于7月25日在其支持论坛举办HomePod live活动，为用户解答关于这款产品的有关问题。

目前在苹果支持论坛伤已经发布活动公告

苹果公司的有关专家们将在太平洋时间25日上午11点到下午3点之间到场（北京时间26日零晨2-7点），实时回答关于各种话题的问题。

根据苹果的公告，做这场活动，是希望人们了解如何让HomePod更好用，包括利用AirPlay 2功能创建一对立体声音响，个性化设置，利用Siri询问事情等等。

在这个活动中，苹果HomePod专家将帮助最大程度的利用好自己的HomePod。

苹果HomePod智能音箱

如果要参加活动，可以点击苹果支持论坛的HomePod专区，用Apple ID登陆，单击右上角的Post >讨论，并提交问题。

其实现在，就已经有专家在这守侯，偶尔回答一些问题，但这次活动应该会带来更明确的答案。

HomePo是苹果公司的首款智能音响产品，与2017年6月正式推出，但目前仅在美国英国等少数几个国家上市。之前，很多外媒对这款产品就行过评测，结论大多是它的音质出色，但在智能化方面，对比谷歌和亚马逊的产品有差距，这切实体现的是苹果在人工智能助手方面的短板，后续也不断有新闻说，苹果将会加强Siri的改善。

新浪科技的驻美记者也曾直播评测这款产品，目前为止，这款产品还没有在国内上市的计划。（晓光）