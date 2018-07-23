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苹果于7月25日举行HomePod在线问答活动

2018年07月23日08:12  新浪数码   收藏本文     

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　　群众评HomePod：音质挺好 Siri听话但智商不足

　　新浪数码讯 7月23日上午消息，苹果公司宣布，定于7月25日在其支持论坛举办HomePod live活动，为用户解答关于这款产品的有关问题。

目前在苹果支持论坛伤已经发布活动公告目前在苹果支持论坛伤已经发布活动公告

　　苹果公司的有关专家们将在太平洋时间25日上午11点到下午3点之间到场（北京时间26日零晨2-7点），实时回答关于各种话题的问题。

　　根据苹果的公告，做这场活动，是希望人们了解如何让HomePod更好用，包括利用AirPlay 2功能创建一对立体声音响，个性化设置，利用Siri询问事情等等。

　　在这个活动中，苹果HomePod专家将帮助最大程度的利用好自己的HomePod。

苹果HomePod智能音箱苹果HomePod智能音箱

　　如果要参加活动，可以点击苹果支持论坛的HomePod专区，用Apple ID登陆，单击右上角的Post >讨论，并提交问题。

　　其实现在，就已经有专家在这守侯，偶尔回答一些问题，但这次活动应该会带来更明确的答案。

　　HomePo是苹果公司的首款智能音响产品，与2017年6月正式推出，但目前仅在美国英国等少数几个国家上市。之前，很多外媒对这款产品就行过评测，结论大多是它的音质出色，但在智能化方面，对比谷歌和亚马逊的产品有差距，这切实体现的是苹果在人工智能助手方面的短板，后续也不断有新闻说，苹果将会加强Siri的改善。

　　新浪科技的驻美记者也曾直播评测这款产品，目前为止，这款产品还没有在国内上市的计划。（晓光）

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文章关键词： 苹果HomePod

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