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Google 搜索算法告诉你，如何将一个人变成傻瓜

Google 搜索算法告诉你，如何将一个人变成傻瓜
2018年07月23日 07:56 新浪科技综合
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　　本文来自爱范儿

　　最近在 Google 图片上搜索“idiot”（傻瓜），会发现第一屏图片大多数都是美国总统特朗普。

　　造成这个搜索结果的，是美国版天涯 + 贴吧“Reddit”的网友们。他们将大量特朗普的照片与“idiot”这个词语联系起来，并让大家都在带有这些内容的帖子上点赞。

　　但更早的导火索，并不是 Reddit。早前特朗普前往伦敦访问时，美国绿日乐队创作的歌曲《美国白痴》（American Idiot），就被网友们推到了英国流行音乐排行榜的榜首。

　　如今，那些被推到了 Reddit 热门的帖子，会出现在“互联网的前线”——Google 搜索上，并最终影响了搜索结果。

　　这种做法被称为“Google 炸弹”（Google Bombing），其实是一种搜索优化方式，也就是我们常说的 SEO 优化。通过利用搜索引擎的算法规律，将网站、字段、图片与特定的关键词联系在一次，让预设的内容得到更加靠前的搜索排名。

　　这不是 Google 第一次遇上公众人物被网友投放“Google 炸弹”，但 Google 并不会去干涉搜索结果。早在 2004 年一个关于犹太人的搜索结果引来争议时，Google 并没有将那些受争议的图片移除，而是这些内容旁边解释了他们搜索算法的规则。

一个网站在 Google 搜索结果中的排行，由算法基于所输入的查询语句，通过对上千种相关因素运算而出。

　　由于影响搜索结果的因素繁多，“有时候，一些很微妙的语言，会导致我们所没法预测的搜索结果出现”。不过多年来，Google 也在不断更新搜索算法，而不是修修补补。

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