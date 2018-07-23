骁龙720首次浮现：高通也有NPU AI单元？

本文来自手机之家

今年5月底，高通发布了全新的骁龙700系列首款型号骁龙710，定位介于旗舰骁龙800和主流骁龙600之间，借鉴了前者的不少高级特性，成本上又得到了很好的控制，非常适合中高端机型。

现在刚刚过去不到两个月，骁龙720的名字又出现了！

目前还没有骁龙720的具体规格资料，只知道它是骁龙710的加强版，据说重点会加入NPU神经网络计算单元（类似华为麒麟970），专用于AI加速。

如果属实，这对骁龙来说可是第一次，意义重大，因为目前的骁龙平台并没有专门的AI硬件单元，而是依赖软件侧的AIE引擎，在特定AI场景中的效率还是偏低。

有趣的是，早先关于骁龙710的曝料中还提到过骁龙730，声称它会采用三星8nm LPP工艺制造（10nm的升级版），集成两个Kryo 4xx 2.3GHz、六个Kryo 4xx 1.8GHz CPU核心，并特别配备NPU 120单元！

考虑到同时曝光的骁龙710规格和官方最终公布的相当接近，看起来这个骁龙720、NPU乃至是骁龙730还是很有希望的。

最后一点，消息称目前至少有三家手机厂商在开发骁龙720机型，其中三星预计会拿下首发，而且是全新的Galaxy系列机型。