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华为Mate 20海外版曝光 双版本双配置保驾护航

华为Mate 20海外版曝光 双版本双配置保驾护航
2018年07月23日 07:52 天极网
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　　7月份的华为不光给我们带来了华为Nova 3这款拍照神器，同时华为手机产品线总裁何刚还透露了一则重磅信息。根据何刚的说法，华为最新款处理器麒麟980的研发已经进入收尾阶段，并且将在8月份的柏林IFA大会上发布。

　　而按照之前的说法，麒麟980会成为华为Mate 20系列的最大杀器。那么可以将麒麟980的发布看作是Mate 20手机的预热。

　　事实上，情况确实如我们想的一样。根据国外权威人士爆料，华为Mate 20 Lite的代号已经确定为“悉尼（Sydney）”，并表示Mate 20 Lite至少有两个版本，对应配置高低的话就是Sydney M和Sydney I。

　　根据华为之前发布海外版手机的习惯，这次曝光的Mate 20 Lite版本将会与国内旗舰版的Mate 20存在较大差距，因此其他爆料信息并不具有太大的参考价值。

　　不过既然华为在Mate 20上继续采用多机型战术，那么很有可能预示着Mate 20将会采用屏下指纹技术和后置指纹的多种方案，这也是华为首次推出屏下指纹解锁的手机，具体实现方式还是未知数。

　　Mate 20在硬件配置上除了拥有新一代王者麒麟980处理器，还将在GPU上大做文章。根据华为发言人此前的言论，华为Mate 20的GPU架构将会是独立自研的全新架构，在性能上比目前最强的骁龙845 GPU还要强50%，可以说非常强劲。还有不要忘了，华为的GPU Turbo技术应该也会在下半年迎来再一次升级，与Mate 20的自研GPU达到无缝对接，具体性能将达到何种程度，恐怕目前市场上的部分旗舰机都不是其对手。

　　同时，华为Mate 20的顶配版将继续沿用P20 Pro的三徕卡摄像头，还有AIS超级夜景模式助力，拍照水平将会再创新高。

　　外观上，之前华为拿出了最新的全面屏解决方案，预计采用屏下摄像头的方式来处理前置摄像头这个大麻烦，同时将传感器和听筒集成在机身顶部小小的额头上。这样的一套方案所展现出来的效果图还是比较震撼的，不过后期量产的时候能不能做到如此精致，现在还不好说。

　　目前华为也只是刚刚放出麒麟980的消息，不过作为Mate 20的核心科技，麒麟980的性能强弱将直接决定了Mate 20下半年的命运走向，相信华为在这一方面不会让我们失望。

华为Mate海外版
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