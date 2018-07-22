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华为nova 3线下分享会体验 海报级自拍是怎样的感觉

华为nova 3线下分享会体验 海报级自拍是怎样的感觉
2018年07月22日 08:00 新浪手机
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　　7月18日华为nova3新品发布盛典，作为nova系列首款搭载麒麟970的旗舰系列新品，这次新机主打“2400万海报级别自拍”这个卖点；同时还引入了可支付级别的前置面部解锁。总之很多玄机都藏在前置双摄里了。

　　而在正式发布会召开前，华为进行了关于双摄的产品体验会，究竟“能打印成海报的自拍”表现如何，又为什么在这个时间段主推了这个卖点，我们这篇文章简单了解一下。

　　作为一款能把自拍打印成2m×1.5m尺寸海报的手机，首先像素不能低，虽然我们都知道像素数和绝对的细节解析成必然正比，但至少是先决条件。这一块nove 3前置采用2400万高清摄像头+200万专业虚化镜头；配合双摄景深镜头能更好的对面不进行美化；支持AI美拍及22个场景识别，通过算法对特定场景进行优化。

海报与人比例对比海报与人比例对比

　　如果你想问那么大海报能干什么，我觉得一方面是挂在家里做装饰或纪念，另一方面可以挖掘很多有趣的玩法。比如以前大家都比较好奇电影里面一人是如何分饰两角，当你拿到那么大一张自拍海报时，就可以拍一个系列“与自己互动”的创意合影。人生第一次与自拍海报对视3秒那种感觉只有试过才知道。当然拿到海报后相信你也有更多其他的创意玩法，首先你得有一台可以将自拍照打印成海报的华为nova3。

　　至于成像效果如何，我们边测边说。

实际成像效果实际成像效果

　　在光线充足的请况下，2400万像素的直出样张对画面前景和背景的细节都能有所保留。而在开到一档美颜（共10档），作为一个糙汉也能有相对不失真的还原。

　　这之后做了哪些优化，在弱光的恶劣条件下做说明，可能更明显。

　　首先是焦段的调整，在室内弱光的小角度情况下，我们使用iPhone X和nova 3做了相同位置的自拍（手臂自然状态，不需要明显拉伸）。对比不难发现，在自然状态下苹果的焦距取景是一张非用于自拍、把全脸铺满取景器的人像，而nova 3选用35毫米焦段，取得了一张相对构图规整的自拍。

左为nova 3拍着 右为iPhone X，在焦段的选择上nova 3更接近自拍左为nova 3拍着 右为iPhone X，在焦段的选择上nova 3更接近自拍

　　第二招是“针对个人美颜的优化”。nova支持每个人面部的“订制美颜”，在开启这个功能，能订制肤色、瘦脸程度、五官立体程度、大眼、磨皮效果，这之后的自拍则会得到一张更接近你喜欢的自拍。其中立体的面部信息也为细节的自然调整做了贡献。

可以定制化自己的瘦脸方案 并且记住这一方案可以定制化自己的瘦脸方案 并且记住这一方案

　　另外前置双摄也是nova 3的特色之一，虽然基于算法的背景虚化已经不是什么新鲜技术，但把它用到前置上的厂商并不多。在美颜之外，增加背景的纯净度，确实也是人像比较讨巧的方法。并且由于自拍的周边背景相对后置更单一，所以虚化的边缘准确率也非常可观。

　　单独再说说萌拍这个功能，此次华为nova 3选择了前置双摄像头的“双目测距”来提升普通相机在3D绘制面部信息上效果；并且选择红外发射器+广光谱的模式来解决暗光下的识别问题。利用双目测距反映出来的相位差来利用传统镜头的差值算法合成3D信息，这次的面部动态捕捉终于到达了一个新级别，所以才有了nova 3的萌拍功能。

功能展示功能展示

　　具体来说，通过基于前置传感器和镜头对面部的各方面捕捉，nova 3最终能生成动画。从功能上讲nova 3支持动态萌拍的短视频录制，同时还支持一键转成GIF作为表情包，应该说对于社交网络的支持很充分。

　　以上是关于此次nova 3前置海报级自拍的完整体验，不得不说通过双摄+超高像素+硬件级别HDR Pro+AI的整体处理首先是让自拍体验相比以前的产品有着明显升级，同时玩法也远比原来多样。

　　而在策略层面nova其实是想通过“海报级自拍”来表达自己对自拍细节的表现，以及针对自拍所做的优化；基于年轻用户的社交分享新习惯，做出自己的特色，才是核心所在。

　　应该说，从两个层面看，这届nova完成度都相当之高。(王迪)

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