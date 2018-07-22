苹果iccid激活策略突然调整 卡贴iPhone可以变无锁了

为了更便宜地使用上高端智能机或者是洋品牌手机，部分用户会选择有锁机。有锁机的锁普遍指网络锁，即那些海外运营商绑定了合约的手机，一旦换卡或者离开授权区域，理论上是不可使用的。

然而由于卡贴漏洞的存在，导致这些“舶来品”焕发新生，其中又以iPhone的保有量最高。

7月21日中午，微博网友十年小蘑菇 爆料称使用iccid激活的有锁卡贴iPhone在重新激活后可以去掉卡贴了，也就是有锁变无锁，后经超雪团队证实，该方法对所有有锁机均有效。

具体来说，只要你是使用移动/联通的有锁机用户，根据对应版本的卡贴设置进行编辑，通过输入一遍最新的iccid代码重新激活，之后就可以去掉卡贴当“无锁机”使用了。

据悉，去卡贴机可以无压力进行OTA系统升级、自由换卡等操作。

当然，需要注意两个细节，虽然不需要卡贴，但是整机重置后就不行了，所以这个操作要避免；二是今后二手市场保不齐有这种去卡贴机冒充二网无锁出售，为了万全，应该当面进行重置激活来检测。

关于此次的iccid漏洞，超雪分析是苹果服务器修改了iccid激活时的下行的激活策略配置，至于能维持多久不详，且行且珍惜。