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4000毫安电池+25瓦无线充 三星Note 9只差一个大悬念

4000毫安电池+25瓦无线充 三星Note 9只差一个大悬念
2018年07月22日 08:56 新浪手机
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　　新浪手机讯 7月22日上午消息，根据官方确认的消息，三星将在8月9于纽约发布新款旗舰Galaxy Note 9；并将发货时间也提前到8月末来抢占市场。不过赶在发布前，更多关于这款手机的细节信息曝光，比如此前该系列的短板，电池。

真机谍照真机谍照

　　根据巴西通信局提前曝出的三星新旗舰许可文件，已经可以确认这一代Galaxy Note 9的电池容量为4000毫安时，相比较此前Note8的3300毫安时有明显提升。同时这也是自两年前Note7以后，三星首次明显提升机身电池容量。

电池部分信息电池部分信息

　　无独有偶，另外还有一款三星新品的无线充配件在网上曝光。这款快充配件的型号为EP-N6100，从包装图中可以看出，三星全新无线快充的名字为Wireless Charger Duo，可以支持双无线快充，最高充电效率为25瓦。如不出以外，其也会跟Note 9系列一同发布。

无线充独立配件无线充独立配件

　　整体硬件层面，网传三星Note9手机预计搭载6.3英寸屏幕，配置高通骁龙845/Exynos 9810处理器，6GB/8GB内存，最大存储512GB，拥有黑色、白色、薰衣草、灰色、蓝色和棕色版本。而因为其相对Note8来说造型差异不大，不少人将之称为Note8s。

　　其余细节部分，据传这款新机还将对S-PEN手写笔做升级，加入蓝牙适配能力。一次可讲其作为手机的远程控制器。另外纠结新机是否会加入屏下指纹识别或者正面3D面部解锁，仍旧是个迷。

　　另外，三星最近还发布了一支视频广告再次怼了老对手苹果，主要的攻击点为：听个歌都要耳机装换插头、充电的时候还不能同时听歌、用苹果设备就得带一堆转换头。以此推断，Note 9系列保留3.5毫米耳机接口是没跑了。

　　新浪手机点评：这两年无论是苹果还是三星，在发布会以前想让手机保持神秘感都很难，基本在发布前外观和硬件被曝光的七七八八。好在硬件细节、特色功能，换句话说怎么调用这些硬件的，仍旧需要到发布会揭晓；而这可能也是技术公司最核心的能力——提供更强大的硬件体验能力。

　　当然，售价也是决定产品的关键因素之一，总之我们新浪手机会持续关注这款产品的动向。Note 9发布我们也会在前方做一手报道：图集、评测、拆客Now的拆解一个也不会少。(王迪)

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